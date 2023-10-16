Свежая социология: На Украине растет усталость от войны и готовность к компромиссу

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На Украине увеличивается число тех, кто верит в конфликт между военным и политическим руководством страны.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора, говорится в исследовании, проведенном Киевским международным институтом социологии.

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«За последний год с 14 до 32% стало больше тех, кто верит в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии. При этом большинство населения Украины – 54% (в сентябре 2022 года – 71%) – продолжают придерживаться взгляда, что политическое руководство и военное командование действуют слаженно как одна команда», – комментирует результаты КМИС.

Кроме того, за минувший год с 5 до 12% увеличилось и число тех, кто готов пойти на «неприемлемые компромиссы с Россией».

«Впрочем, при этом абсолютное большинство украинцев – 80% – продолжают считать, что власть не пойдет на неприемлемые для Украины компромиссы (в сентябре 2022 года таких было 87%)», – уточняют социологи.

Заметно возросла доля (с 15% в сентябре 2022 года до 30% в октябре 2023 года) тех, кто считает, что Запад устал от Украины, его поддержка ослабевает, и вообще Запад хочет от Украины уступок России.

«Однако опять же большинство населения страны сейчас – 63% (в сентябре 2022 – 73%) считают, что Запад продолжает помогать Украине и хочет, чтобы война закончилась на приемлемых для Украины условиях», – добавляет КМИС.

Опрос проводился с 29 сентября по 9 октября 2023 методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1010 респондентов, проживающих на подконтрольной Киеву территории.

во всех регионах Украины (кроме АР Крым) . Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.