Свежая социология: Осколки партии Януковича бездарно растеряли почти всё

27.02.2019, Киев, Игорь Петров

Занимающиеся междоусобными склоками бывшие представители команды Виктора Януковича не могут претендовать не только на лидирующие позиции на выборах нового президента Украины – похоже, терпит и полный крах гипотетический план осеннего похода в новую Верховную Раду «несколькими колоннами».

Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня в Киеве результаты опроса Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра «Социальный мониторинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Если бы выборы в парламент Украины проходили в ближайшее воскресенье, то 5% барьер смогли бы предложить шесть партий, лишь одна из которых – «Оппозиционная платформа «За жизнь» – является условной силой «анти-Майдана».

Лидером рейтинга является партия «Слуга народа» Владимира Зеленского со спонсором олигархом Игорем Коломойским, которую готовы поддержать 21,9% опрошенных, которые уже определились с выбором и намерены голосовать.

Поддержка партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко составляет 17,8%, «Блока Петра Порошенко «Солидарность» – 12,6%, «Оппозиционной платформы «За жизнь» Юрия Бойко-Виктора Медведчука – 11%, «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко – 9,7%, «Радикальной партии Олега Ляшко» – 6%, Объединения «Самопомощь» львовского мэра Андрея Садового – 5,8%.

Также шансы на преодоление избирательного барьера имеют «Наши» Евгения Мураева (3,3%) и «Оппозиционный блок» (2,9%).

Рейтинг других политических сил – ниже 2%.

Таким образом, социологи зафиксировали наглядный результат того, что бывшие члены Партии регионов вместо того, чтобы использовать неизбежное недовольство населения плодами правления националистического режима, занимались традиционным предательством избирателей Юго-Востока, симулируя оппозиционную деятельность.

Опрос был проведен 16 по 23 февраля методом личного формализованного интервью (face-to-face). Всего было опрошено 2027 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет +/- 2,2%.