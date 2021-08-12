Свежая социология по Украине: Нет никакого прозрения

12.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Среди населения Украины нет никакого прозрения – на выборах в лидерах по-прежнему окажутся соревнующиеся в антироссийской риторике партии и политики. А голоса русскоязычного электората дробятся при помощи проектов, имитирующих оппозицию.

После июньского падения на 3% рейтинг Владимира Зеленского в условиях зачистки оппозиционных телеканалов и введения санкций против конкурентов стабилизировался на уровне около 30% среди тех, кто определился и идет на выборы. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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29,7% избирателей готовы поддержать действующего главу государства Владимира Зеленского, если бы выборы президента состоялись в июле 2021 года. Это ниже, чем было в июне – порядка 33%, отметил директор Украинского института будущего Вадим Денисенко. Зеленский лидирует в четырех из пяти макрорегионов кроме подконтрольной Киеву части Донбасса, где первое место занимает сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

На втором месте – глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, за которого готовы проголосовать 16,2% среди тех, кто определился и идет на выборы. Однако даже в своих базовых регионах, т.е. в Центре и на Западе, он проигрывает Зеленскому. Так, в центре Порошенко поддерживают 19% среди тех, кто определился и хочет идти на выборы, а Зеленского – 30%. На Западе рейтинг Порошенко достигает 24% среди тех, кто определился и хочет идти на выборы, а Зеленского – 29%.

На третье место вышла лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (11,2% среди тех, кто определился и хочет идти на выборы). В двух из пяти макрорегионов она занимает третье место – на Западе и в Центре, четвертое на востоке, однако пятое место на юге и восьмое – в украинской части Донбасса.

За Юрия Бойко готовы проголосовать 10,3% среди тех, кто определился и идет на выборы. У него появился конкурент в виде Евгения Мураева (5,5% среди тех, кто определился и идет на выборы).

Мураеву, в отличие от телеканалов из пула Виктора Медведчука, разрешено сохранить вещание «оппозиционного» канала «Наш». Мураев в прошлые годы, после раскола «Оппозиционного блока», входил в группу, ориентирующуюся на Рината Ахметова. Этот олигарх умеет находить общий язык со всеми президентами Украины.

«На электорат Юрия Бойко и ОПЗЖ наступает партия Мураева и сам Евгений Мураев. Поэтому в данном случае на этом фоне произошел небольшой «отскок», падение рейтинга Юрия Бойко», – отметил Вадим Денисенко.

Оба кандидата показывают высокие результаты на юге, востоке и подконтрольной Киеву части Донбасса. Так, на юге Бойко поддерживают 15%, что вывело его на второе место, а Мураева – 9%, что дало ему четвертое место.

На Востоке их показатели составили: Бойко – 17%, 2 место; Мураев – 8%, 5 место.

На украинской части Донбасса у Бойко 28 %, 1 место; Мураев – 15%, 3 место.

Вадим Денисенко отметил, что совокупный рейтинг кандидатов в президенты, которые представляют заигрывающие с пророссийским электоратом политические силы (Юрий Бойко, Евгений Мураев, Анатолий Шарий, Виктор Медведчук), составляет 21% в масштабах всей страны, а на Донбассе – 54%.

«В макрорегионе Донбасс ситуация противоположная всей остальной Украине. Тут лидерство не только ОПЗЖ и Юрия Бойко, но и абсолютное лидерство всех пророссийских партий», – отметил Вадим Денисенко.

Лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко (6,7%) и лидер партии «Украинский стратегия» Владимир Гройсман (5,6%) занимают пятое и шестое место соответственно.

Если говорить о рейтингах партий, то среди тех, кто определился и идет на выборы, лидирует партия «Слуга народа» (22,2%). Далее рейтинговые позиции распределяются следующим образом: «Европейская солидарность» (16,0%), «Батькивщина» (14,0%), «Оппозиционная платформ – За жизнь»(13,6%), «Сила и Честь» (6, 0%), «Украинская стратегия Гройсмана» (4,7%), «НАШИ» (4,5%), «Свобода» (3,8%), «Партия Шария» (2,9%), «Радикальная партия Олега Ляшко» (2,6%), «УДАР» (2,2%), «Голос» (1,8%), «За будущее» (1,7%), «Гражданская позиция» (1,3 %), «Победа Пальчевского» (0,5%), «Пропозиция» (0,3%).

Исследование было с 17.07 по 01.08.2021 проведено Украинским институтом будущего совместно с Нью Имидж Групп. Опрошено 5 тыс. респондентов старше 18 лет методом face-to-face по структурированной интерактивной анкете на планшете с использованием собственного программного обеспечения для проведения опросов LEMUR.

Статистическая погрешность для выборочной совокупности в целом с вероятностью 0.95 не превышает 1,41%, на региональном уровне – 3,16%.