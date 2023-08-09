Свежее выступление Шойгу ставит вопрос: Львов будет русским или НАТОвским?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вслед за другими высокопоставленными российскими руководителями заявил о подготовке Польши к аннексии Западной Украины.

Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе, так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории», – цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны.

«Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, «самую мощную армию на континенте». В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию.

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Российский телеведущий Артем Шейнин указывает, что гипотетическая оккупация Западной Украины польскими войсками вынуждает Кремль делать выбор – как реагировать на то, что границы НАТО фактически опять сдвинутся на восток?

«Что делает в данной ситуации Польша, вопросов не вызывает. То же, что и всегда. На то и гиена Европы – отхватить под шумок любой движухи кусок посочнее.

Более интересный и сложный в этом раскладе вопрос – как к этому относиться России.

Объективно говоря, как ни относись к польскому «гиенству», но апеллируют они в принципе к тому же, к чему и мы: «страна 404» создана усилиями СССР искусственно из частей разных стран.

И, с учетом того, что нынешний укрорейх превратил себя в троянского коня англосаксов в центре Европы, вопрос о его демонтаже на исходные составляющие вполне уместен. Даже с учетом жестких порой противоречий между «демонтажниками».

Проблема, впрочем, заключается в том, что Польша не существует сегодня сама по себе, вне НАТО. И любое ее расширение за счет территорий бывшей Украины по факту становится тем самым «расширением НАТО», для противодействия которому началась СВО.

Так что тут очень сложный ребус геополитический. Не говоря уж о том, что в случае «поглощения» Западной Украины, Польша, по сути, плотнее втягивается в конфликт.

Что тоже на руку всё тем же англосаксам (опять же потому, что никому не ясна грань, где Польша – это Польша, а где Польша – страна НАТО…).

В этом смысле с интересом наблюдаю за нашей официальной риторикой по этому поводу и жду развития событий по тому или иному сценарию», – комментирует Шейнин.