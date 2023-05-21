Свежие данные из Киева: Зеленский с Будановым прячутся в советских бункерах, в Хмельницком были западные боеприпасы
Россия сосредотачивает свои ракетные удары по достижимым целям – складам с боеприпасами и ремонтным базам военной техники.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К сожалению, да, в том числе и затормозить наше контрнаступление (цели ракетных ударов по украинским военным объектам – ред.) Не хочу разгонять, «зраду», но пару дней назад было попадание российской ракеты в военный объект в Хмельницкой области. И якобы этим делом уже занимается контрразведка – на тот самый объект незадолго до попадания прибыли боезапасы, которые мы получили от наших союзников. Это просто пример.
Что касается уничтожения инфраструктурных и промышленных объектов, которые происходят последнее время, нам не сообщают, какие именно объекты подвергаются обстрелам – и правильно делают, не надо разгонять неверие и отчаяние наших и так нервированных людей.
Но можно допустить, что хотя бы один из десяти тех «Калибров» может попасть в предприятие, которое занимается ремонтом бронированной техники. Таким образом, разрушив это предприятие, создаются определённые или значительные препоны для ремонта нашей техники. Могут применять эти методы для того, чтобы разрушить предприятия, которые занимаются не ремонтом, а изготовлением той техники.
Поэтому, к сожалению, я не верю в то, что в ближайшее время РФ остановит такие действия в отношении нашей страны», – заявил Тука.
В то же время, по его словам, высшее военное руководство Украины находится в сравнительной безопасности.
«Возможно, на эмоциональном уровне главной целью для русских является наше военное руководство, но как взрослый человек, который немного понимает, о чём идёт речь, хочу отметить, что наше военное руководство ведёт себя очень осторожно, прекрасно понимая возможные последствия и ту опасность, которую представляют российские ракетные комплексы.
Поэтому я просто знаю, что на 90%, если человек не находится где-то в командировке, то как минимум во время воздушной тревоги все сотрудники центров обороны, которые отвечают за принятие конкретных решений, они все находятся в довольно безопасных убежищах, большая часть которых построена ещё в советские времена и рассчитаны на атомную бомбардировку, поэтому там люди находятся в абсолютной безопасности», – уверен экс-чиновник.
«С моей точки зрения, скорее всего будут центрами главного «внимания» с точки зрения русских, это места сосредоточения и накапливания того вооружения, которое мы получаем от наших западных партнёров.
Целиком допускаю, что это места ремонта этой техники, потому что перед тем, как поступать на передовую, вся эта техника проходит определённые работы по подготовке.
К сожалению, иногда эти работы довольно значительные, потому что техника приходит довольно старая.
И такие удары по этим местам, чтобы нивелировать уровень поддержки, которую мы получаем, с моей точки зрения, будут более приоритетны для России», – заключил Тука.
Спасибо!
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