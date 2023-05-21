Свежие данные из Киева: Зеленский с Будановым прячутся в советских бункерах, в Хмельницком были западные боеприпасы

Россия сосредотачивает свои ракетные удары по достижимым целям – складам с боеприпасами и ремонтным базам военной техники.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, да, в том числе и затормозить наше контрнаступление (цели ракетных ударов по украинским военным объектам – ред.) Не хочу разгонять, «зраду», но пару дней назад было попадание российской ракеты в военный объект в Хмельницкой области. И якобы этим делом уже занимается контрразведка – на тот самый объект незадолго до попадания прибыли боезапасы, которые мы получили от наших союзников. Это просто пример.

Что касается уничтожения инфраструктурных и промышленных объектов, которые происходят последнее время, нам не сообщают, какие именно объекты подвергаются обстрелам – и правильно делают, не надо разгонять неверие и отчаяние наших и так нервированных людей.

Но можно допустить, что хотя бы один из десяти тех «Калибров» может попасть в предприятие, которое занимается ремонтом бронированной техники. Таким образом, разрушив это предприятие, создаются определённые или значительные препоны для ремонта нашей техники. Могут применять эти методы для того, чтобы разрушить предприятия, которые занимаются не ремонтом, а изготовлением той техники.

Поэтому, к сожалению, я не верю в то, что в ближайшее время РФ остановит такие действия в отношении нашей страны», – заявил Тука.