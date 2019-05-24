Свежие данные: в новую Раду проходят пять политсил, Вакарчук за бортом

24.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Социологи замеряли рейтинги украинский партий на старте обьявленных досочных перевыборов в Раду. Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент по пятипроцентному барьеру могли бы пройти партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», ВО «Батькивщина» и партия Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

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Среди, кто определился с выбором, за партию «Слуга народа» проголосовали бы 39,9% из всех опрошенных, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 11,2%, Блок Петра Порошенко «Солидарность» набирает 9,9%, ВО «Батькивщина» — 9,6%, партия «Сила и честь» Игоря Смешко — 5,7%.

Партия Анатолия Гриценкро “Гражданская позиция” набирает 4, 3 % голосов и таким образом, остается за бортом новой Рады.

За партию «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» проголосовали бы 3,2% определившихся с выбором, за партию Святослава Вакарчука — 3%, за Радикальную партию Олега Ляшко — 2,8%. Объединение «Самопомич» поддержали бы 2%, Всеукраинское объединение «Свобода» −1,9%, партию Владимира Гройсмана — 1,4%, «Гражданскую платформу Надежды Савченко» — 1,2%, Аграрную партию — 1,1%. Остальные партии готовы поддержать более 0,5% опрошенных.

У партии «Слуга народа» наибольшая поддержка на юге страны (58,7% среди определившихся с выбором), равная в центре и на востоке страны, ниже на Донбассе и самая низкая на западе Украины (29,9%).

Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы поддержать 37,7% определившихся респондентов на Донбассе и 22,1% на востоке, при том значительно меньше в других регионах. «Блок Петра Порошенко «Солидарность», напротив, имеет относительно высокую поддержку на западе (15,7%) и в центре (11,9%) страны, и значительно ниже в других регионах.

У ВО «Батькивщина» относительно равномерная поддержка (8,4-11,2%) почти во всех регионах, кроме Донбасса, где за нее проголосовали бы менее 1% определившихся с выбором. У партии «Сила и честь» наибольшая поддержка в центре страны (8,2%), значительно ниже на востоке, в остальных регионах она в пределах 2,3-2,8%.

«Гражданскую позицию» с большим отрывом поддерживают на западе Украины (12,3%), в остальных регионах менее 4%, на Донбассе отмечается нулевая поддержка политсилы.