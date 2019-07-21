Свежие экзитполы не сулят ничего хорошего Украине

21.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Экзит-поллы, проводимые компаниями, следящими за парламентскими выборами на Украине, фиксируют, что большинство в новой Верховной Раде будут по-прежнему представлять антироссийские силы разной степени «упоротости».

Киевская журналистка в своем блоге Соня Кошкина публикует данные на 12:00, полученные сразу от нескольких компаний (официально цифры могут быть оглашены только после закрытия участков).

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Сейчас партия Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 41,4% голосов. 14,1% респондентов высказались за партию «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Далее следует «Европейская солидарность» Петра Порошенко – 8.5% респондентов, «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 8.1%, «Голос» певца Святослава Вакарчука – 5%, «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко – 4,7%, «Оппоблок» – 4,2%.

Также Кошкина приводит данные агентств «КМИС» и «Центр Разумкова».

«Слуга народа» – 40.6% и 42.2% респондентов соответственно, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 14.4% и 13.8%, «Европейская солидарность» – 9.4% и 7.7%, «Батькивщина» – 8.2 и 8.0, «Голос» – 5.2 и 4.7%, «Сила и честь» – 4.8 и 4.5%, и «Оппоблок» – 4.1 и 4.4%.