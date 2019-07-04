Свежие рейтинги: у «Слуги народа» тенденция к снижению

04.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Более 40% украинцев, которые намерены идти на выборы и определились с симпатиями, готовы поддержать партию “Слуга народа”.

Об этом свидетельствуют результаты опроса “Мониторинг электоральных настроений украинский”, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

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“Лидером электоральных симпатий среди политических сил партия “Слуга народа”, которую готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также, пока, преодолевают проходной барьер партия “Опозиційна платформа — За життя” (13,4%), партия “Европейская Солидарность” (8,3%), партия “Голос” (7,2%) и “Батькивщина” (7,2%)”, – свидетельствует опрос.

Отмечается, что партию “Сила и честь” готовы поддержать 3,8%, “Оппозиционный блок” – 3,1%, партию “Украинская стратегия Гройсмана” – 2,8%, партии “Гражданская позиция” и Радикальная партия – по 2, 4%, партию ВО “Свобода” – 2,3%. Рейтинг других политических сил – менее 2%.

“Лидерами т.н. “второго выбора” являются партии “Слуга народа” (10,0%) и партия” Голос “(7,4%). Партия “Опозиційна платформа — За життя” как альтернативу основному выбору готовы поддержать 4,6% опрошенных, партию “Сила и честь” – 4,4%, партию “Батькивщина” – 4,2%, партию “Оппозиционный блок” – 3, 4%, Радикальную партию – 2,6%, партию “Европейская Солидарность” – 2,2%, партию “Украинская стратегия Гройсмана” – 2,0%”, – говорится в результатах опроса.

Исследование проведено с 29 июня по 3 июля 2019 года.

В опросе участвовали представители населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, в конце июня количество сторонников партии “Слуга народа” составляло 45,3%. А в начале июня – 48 %.

Комментируя эти данные политолог Денис Гороховский указывает на подвижность электоральных симпатий.

“Держу в руках несколько соц.исследований с рейтингами партий и знаете есть одна интересная деталь. Перед президентскими выборами рейтинги (за исключением явно проплаченных) показывали более-менее верную расстановку сил, которая подтвердилась первым туром. Сейчас же ситуация иная: у фаворита разброс в рейтингах 9% (что очень много), 3 из 5 партий, имеющих 5%+ в разных рейтингах тусуются между собой во всех возможных последовательностях. И это не значит, что каждый рейтинг заказан тем, кто в нем занял высшую строчку. Это значит, что у нас большинство реально не определились и сомневаются в своем выборе. Поэтому не удивляйтесь, если кто-то из ваших знакомых, кто планировал голосовать “За життя” уйдет к Шарию, сторонники Шария поддержат ОБ, электорат Голоса уйдет в Батькивщину, а сторонники ЕС проголосуют за Вакарчука (или все ровно наоборот). А еще на местные выборы будет очень низкая явка, потому что парламентские сильно разочаруют людей вне зависимости от итогов. Просто общая усталость + сверхожидания”, – отмечает он на собственной страничке в Телеграм.

Также падение рейтингов партии “Слуга народа” констатирует и нардеп-еврооптимист Мустафа Найем.

Интригой предстоящих выборов остается и то, сколько голосов наберет партия блогера Анатолия Шария., к которой может уйти значительное число разочарованных в основных политсилах избирателей. В опросе группы “Рейтинг” Шарий не представлен, хотя опрос по заказу издания “Сегодня” дает его политсиле 2.7 % поддержки. Сам же блогер настаивает на заговоре социологов против его партии и утверждает, что реальные рейтинги существенно занижены.