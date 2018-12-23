Свидетели Майдана начинают осознавать, что их кинули с томосом

23.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Мечтатели о независимой украинской церкви взорвутся, когда поймут, что раскольники никакой реальной автокефалии не получат.

Таким мнением в эфире YouTube-канала «TopInform» поделился православный публицист Дмитрий Скворцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом томосе не будет и признаков автокефалии. Там полное подчинение этой новой псевдоструктуры экуменическому патриархату. И это взорвёт очень многих, как мы их называем, мечтавших свидетелей томоса. Потому что автокефального томоса не получится. Права у этой созданной структуры будут реально меньшими, чем у УПЦ МП, которая не является автокефальной. И это начинают уже понимать даже свидетели Майдана”, – сказал Скворцов.

“А когда вскроется реальный устав этой новой псевдоцеркви, который сейчас засекречен точно так же, как соглашение, которое Порошенко подписал с Варфоломеем о сотрудничестве Украины и Фанара… При том, что агентство «Укринформ» отправляло запрос с просьбой ознакомиться, потому что документы, которые подписываются от имени Украины, должны быть открыты, мы же не военное сотрудничество с Варфоломеем подписали. И когда вскроется это, то наступит горькое похмелье разочарования этим томосом”, – отмечает публицист.

По его мнению, президенту Порошенко, чтобы отвлечь внимание от этого разочарования накануне выборов, обязательно нужно будет что-то придумать.

“И не исключено, что эта религиозная война станет поводом для введения чрезвычайного положения», – предупредил Скворцов.

Также он отметил, что президенту Порошенко пока что выгоднее сдерживать агрессию в отношении канонической церкви, но рано или поздно религиозная война всё-таки случится.

«Не выгодно сразу показывать агрессивность, сразу показывать, что создание этой псевдоцеркви стало толчком к религиозной войне. Невыгодно это не только в глазах так называемого «цивилизованного мира», но, прежде всего, в глазах мирового православия, поддержка которого сейчас требуется Варфоломею. Поэтому Порошенко, посредством своих силовых структур, будет сейчас всячески сдерживать агрессию по отношению к канонической церкви и поощрять только мирные переходы, когда какое-то свидомое село или какой-то свидомый батюшка соответствующим образом подготовил свою паству. Но рано или поздно количество перейдёт в качество, и это случится», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Порошенко жаловался, что недооценил влияние УПЦ МП на Украине.