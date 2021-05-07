Свидетели обвинения против лидеров косовских боевиков начали отзывать свои показания

07.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Житель Косово Цен Деску, ранее дававший показания Прокуратуре Миссии ООН в Косово (UNMIK) против экс-«президента» и полевого командира Хашима Тачи, заявили, что его показания подделали.

Если подобная тенденция сохранится, то главари «армии освобождения Косово» (UCK) могут выйти сухими из воды.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», бывший активист Демократической лиги Косово из Малишево Цен Деску, ранее дававший показания UNMIK и миссии ОБСЕ против Хашима Тачи, рассказывая, как его похитили в конце войны, теперь заявляет о том, что бывший полевой командир не имеет к этому инциденту никакого отношения. Ранее он подробно описывал, как в октябре 1998 года был похищен шестью боевиками, а затем незаконно содержался в селе Седлар в окрестностях Липляны в течение месяца.

«Я знаю тех, кто остановил нас, знаю их по именам. Я не знал двух из них, других четырех – знал. Никто из тех, кого я знал, не арестовывал меня. Тем более Хашим Тачи. Я провел месяц в Седларе. UNMIK просто подделал мои заявления», – заявил Деску.

Характерно, что дело, ранее открытое международной полицейской миссией EULEKS, против Хашима Тачи, было закрыто прокурором Решатом Милаку по той причине, что свидетели Цен Деску и Якуп Кастрати отозвали свои заявления.

«Это означает, что они не выбирают средства, которыми будут влиять на свидетелей: давить, шантажировать, платить и, к сожалению, убивать, – прокомментировал ситуацию изданию Blic известный сербский адвокат Горан Петрониевич. – Деску, вероятно, был предупрежден, ему сказали, что если он будет действовать, как они его просят, то они вознаградят его соответствующим образом, в противном случае же они заставят его действовать так, как они просят. Это метод, который они усовершенствовали еще до тех пор, пока Рамуш Харадинай попал в Гаагу, и от которого они не отказались в течение многих лет».

Сербский адвокат предполагает, что «прецедент Деску» может спровоцировать «эпидемию отказа от показаний» у свидетелей против верхушки UCK.

«Они готовы на гораздо большее, чем с шантаж и подкуп, что уже было продемонстрировано нам, и именно поэтому я удивлен, что прокуратура и международное сообщество годами недооценивают происходящее, поскольку руководители UCK подозреваются в совершении серьезных преступлений, военных преступлений», – добавил Петрониевич.