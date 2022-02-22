Свидетели по делу главарей «Армии освобождения Косово» опасаются за свои жизни

22.02.2022  16:39 (Мск), Белград
Алексей Топоров.  
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Балканы, Военные преступления, Дзен, Косово, Политика


В «реальной атмосфере страха» живут свидетели обвинения против бывших командиров «Армии освобождения Косово» (UCK) на идущем процессе в Специальном суде по Косово в Гааге.

Об этом сообщил официальный представитель потерпевших Дэвид Лоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В «реальной атмосфере страха» живут свидетели обвинения против бывших командиров «Армии освобождения Косово» (UCK)...

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«Некоторые из свидетелей с двойным статусом (потерпевшие и свидетели) опасаются, что их могут убить за участие в этом процессе», – сказал Лоз в письменном обращении в Специальный суд по Косово, которое было выложено на его сайте.

В то же время обвинение подтвердило «сохраняющуюся атмосферу запугивания свидетелей и воспрепятствования уголовному преследованию членов UCK».

«Реальность такова, что на свидетелей обвинения оказывается и будет оказываться огромное давление, чтобы они не сотрудничали с обвинением, – подчеркнули прокуроры в письменном обращении в Специальный суд.

«Защита по этому делу уже давно пытается представить обвинение врагом интересов Косово, как на пресс-конференциях, так и во время публичных выступлений. Свидетелей обвинения представляют, как участников попытки подорвать основы Косово, что оказывает на них огромное и неадекватное давление, вынуждающее их доказать свой патриотизм, сотрудничая с обвиняемыми и дистанцируясь от обвинения», – подчеркнули в Специальной прокуратуре.

Обвинение предложило принять специальный протокол, согласно которому адвокаты защиты могли бы беседовать со свидетелями обвинения только с их согласия, при посредничестве секретариата суда и в присутствии прокуроров. Эти разговоры, по предложению обвинения, должны записываться.

«Нет абсолютно никаких сомнений в том, что любая просьба защиты поговорить со свидетелями обвинения до суда окажет серьезное давление на свидетелей, потому что свидетели, особенно живущие в Косово, почувствуют себя вынужденными согласиться с их доводами из-за царящей в крае атмосферы», – заявили обвинители.

Вместе с экс-«президентом Косово» Хашимом Тачи на скамье подсудимых в Специальном суде в Гааге находятся его подельники Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи. Все они обвиняются в преступлениях, совершенных в ходе 42 незаконных задержаний в Косово и Албании против не менее 407 задержанных, из которых не менее 98 были убиты с марта 1998 года по сентябрь 1999 года.

Тачи, Весели, Селими и Красничи обвиняются по десяти пунктам: преследование по политическим и этническим мотивам, организация незаконных тюрем, незаконные аресты и задержания, другие бесчеловечные действия, жестокое обращение, пытки и убийства. Эти преступления квалифицируются по шести пунктам как преступления против человечности, а по четырем – как военные преступления.

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