Свидетели святого Майдана и адепты великомученика Джорджа Флойда

06.06.2020, Москва, Платон Беседин

В Миннеаполисе состоялись похороны Джорджа Флойда. Того самого вышибалы, который был пойман копами за расчёт в магазине фальшивой двадцаткой. Того, которого полицейский Дерек Човин – человек с жестокой и сомнительной биографией – прижимал к асфальту и в итоге задушил. Того, из-за которого Америку охватили массовые беспорядки, продолжающиеся в сотне городов уже больше недели.

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Происходящее вокруг фигуры Джорджа Флойда и иже с ним связанное напоминает массовое безумие. Сотни тысяч людей не только в США, но и в Европе преклоняют колени, вымаливая прощение у чернокожих. Казалось бы, благое начинание, но какое отношение оно имеет к реальности? Или нынешние потомки должны ответить за расистские грехи предков? Да и как быть с расизмом со стороны чернокожих? А его хватает.

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На деле «покаянное» мракобесие не воскрешает мёртвых, не утешает их, но оно и не примиряет живых. Оно предельно лицемерно, как и тот мир, который пылает сейчас.

Ведь кем был убитый Джордж Флойд? Инъекционным наркоманом, рецидивистом, имевшим 6 судимостей. И все – по наклонной. Последняя судимость была за то, что Флойд грабил, приставив ствол к животу беременной девушки. Он отсидел за это всего пять лет лишь по той причине, что, как честный человек, сдал всех подельников.

Во время смерти в его крови находилась смесь из «крокодила», алкоголя и канабиоидов. То есть, перед нами типичный наркоман-рецидивист, чьи понятия о справедливости весьма и весьма сомнительны.

Да, многое определило место и время. Поэтому Флойда вознесли на знамя протеста, сделав из него сакральную жертву. Однако само его присутствие на стягах бунтовщиках смешно и нелепо. И этот убийственный сюрреализм принимает совершенно чудовищные формы. Открыт благотворительный фонд имени Джорджа Флойда. Учреждена стипендия его имени. На его похоронах рыдали так, будто ушёл святой великомученик. Что дальше – канонизация?

И речь тут не о том, чтобы оправдать убийство Флойда. Оно не может быть оправдано. Однако нельзя такими методами и давить на судебный процесс. Как нельзя оправдать и расизм – ни белый, ни чёрный. Впрочем, все эти «нельзя» бесполезны, потому что сегодня работает исключительно «всё дозволено» – сатанинский принцип. И логика, по которой действуют сегодня, тоже сатанинская.

Ведь в этом мире ежедневно уходят из жизни куда более достойные люди. В том числе, дети. Но о них вы ничего не слышали. Известно ли имя 13-летнего Димы Новосёлова из Копейска, погибшего при спасении двух детей из карьера? Или 16-летнего Вани Крапивина, погибшего, защищая мать от алкоголика? Зато все знают наркомана-рецидивиста. И это заметьте – в России. Что уж говорить о США.

Определённо, такой мир уничтожается, исходя из той же сатанинской логики. Ведь чего он стоит, если на роль святых великомучеников избирают нераскаявшихся обдолбанных ублюдков? Тем самым разъясняя, что называется, на пальцах: кто у нас тут герой. При таких раскладах нет будущего, как сказал бы мистер Роттен.

И мы в отличие от американцев уже видели подобное. Где? Да на Майдане! Вспомните, как легко так лепили героев из непотребных персонажей. Одна госпожа Черновол – психически больная дамочка – чего стоит! Меж тем из неё сделали украинскую Жанну Д’Арк. Ну и? Кому это помогло?

И имя таким легион. Из сомнительных личностей, маргиналов сделали героев. Это превратилось в эпидемию, когда любой вооружённый человек стал вопить «я герой АТО». В результате страна погрузилась в разрушительный хаос. А с чего началась летопись конца? Да с того, что господин Ющенко сделал Бандеру героем Украины.

К чему это я всё? Да к тому, что страну, в том числе, а, может, и прежде всего, определяют её герои. Те, кто назначается на их роль. И если США решили выбрать в качестве эпического символа Джорджа Флойда, то им стоит ждать самых жутких последствии. Не сейчас, нет. Сейчас всё устоит, а чуть позже, когда, точно «дети кукурузы» из рассказа Стивена Кинга, придёт племя младое, незнакомое, воспитанное с именем великомученика Джорджа Флойда на устах. Вот тогда и наступят последние дни. Сейчас же всё для этого делается.

Аминь.