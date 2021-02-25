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24.02.2021, Ровно, Тарас Стрельцов
 
Дзен, Идиотизм, майдан, нацизм, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Свидомая училка влезла на стол и вещала лицеистам о перемогах Евромайдана

Новости Украины

Наряженная в камуфляжный халат преподаватель Александрийского лицея города Ровно во время урока забралась с ногами на школьную парту и вдохновенно рассказывала ученикам о майдане.

Видеозапись, которую вели лицеисты, опубликовал местный канал «Rivne 1283», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Качество записи не позволяет доподлинно разобрать слова, которые пламенно декламировала преподаватель, однако впечатление перфоманс производит эффектное.

В конце видеоролика женщина на вопрос учеников, зачем она залезла на стол, пояснила, что говорила о революции.

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