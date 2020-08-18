Свидомая Украина мстит даже детям ради своих фальшивых ценностей

18.08.2020, Донецк, Тарас Стрельцов

Если на Украине за исполнение популярной советской песни от травли со стороны «свидомых» не застрахован даже ребенок, то Донбассу – тем более не стоит рассчитывать на прекращение геноцида со стороны Киева, который продолжается уже седьмой год.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«На Украине нашли способ отомстить 12-летнему сироте Максиму Ткачуку из Волынской области за исполнение известной советской песни «Смуглянка» полгода назад на престижном конкурсе в Лондоне, что позволило ему завоевать награды сразу в трех номинациях.

Так, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) аннулировала заявку юного таланта на участие в национальном отборе конкурса «Детское Евровидение – 2020». И это несмотря на то, что по итогам онлайн-голосования Максим Ткачук уверенно лидировал среди конкурсантов.

Чиновники НОТУ не скрывают политической ангажированности такого решения, которое носит явно дискриминационный характер», – заявил Муратов.

Он отметил, что это только отголосок тех опасных процессов систематического нарушения прав и свобод человека, которые постоянно фиксируют на Украине международные правозащитники.

«Неужели это и есть те «европейские ценности», под знаменами которых был затеян Майдан? Неужели миллионы сознательных украинцев готовы и дальше терпеть режим прозападных марионеток, которые готовы извести и вытравить любое проявление даже не инакомыслия, но взвешенного взгляда на историческое наследие Украины?» – добавил общественник.

Он напомнил специально для «псевдопатриотов, что песня «Смуглянка» была написана для ансамбля Киевского военного округа в 1940 году, а в знаменитом кинофильме «В бой идут одни старики» в числе исполнителей были, например, уроженец Донецкой области, народный артист Украинской ССР Леонид Быков и уроженец Волынской области, народный артист Украины Владимир Талашко, не говоря о многих других украинских артистах.

«И если за исполнение популярной песни, тесно связанной с историей его страны, такому порицанию и преследованию подвергается ребенок, то может ли рассчитывать Донбасс на прекращение геноцида со стороны Украины, который продолжается вот уже седьмой год?» – риторически резюмировал Алексей Муратов.