Свидомиты угрожают Зеленскому новым майданом

20.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Если новый украинский президент Владимир Зеленский свернет с установленного националистического курса, то его будет ожидать новый майдан.

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский писатель-националист Василий Шкляр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вдруг мы увидим какие-то откровенные антиукраинские движения с его стороны, то, поверьте мне, майдан очень быстро соберется. Уже не раз говорили: «Да нет, хватит майданов, революция до добра не доведет». Да в Украине у нас майдан должен узаконен, как институция, он вообще не должен расходиться. Как тогда – произошла революция, и стоять, пока не будут утверждены какие-то радикальные, базовые законы», – отметил он.