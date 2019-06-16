Свидомиты в панике: На Украине рванул «пророссийский Чернобыль»

16.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Совбез Украины должен срочно собраться на специальное заседание, посвященное установлению Россией контроля над ведущими украинскими СМИ с целью сбить страну с прозападного курса.

Об этом на своем YouTube-канале заявил меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муждабаева, поводом для заседания Совбеза должен стать переход телеканала «ZIK» во владение нардепа Тараса Козака, соратника одного из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Половину усилий, если не больше, в момент, когда нет непосредственно боевых действий и захватов территорий, Россия направляет на финансирование и продвижение телевизионного контента…

Слова для украинцев будут чуть другие, но цель одна – создать ватную аудиторию, рассказать о том, что Украина движется в ненужном направлении, и есть люди, которые продвинут Украину в нужном направлении, будут рассказывать про нейтралитет, про то, что не нужно в НАТО вступать, что скоро Украина опустеет, все убегут работать в Польшу, все ужасно.

Займутся и Зеленским – будут дрючить его за пятое-десятое, потому что цель одна – расхреначить политические институции, посеять в украинцах неуверенность в завтрашнем дне и, как магнитом, притянуть к России, которая ведет себя сейчас типа миролюбиво», – уверен Муждабаев.

Пропагандист призвал нового президента Владимира Зеленского созвать заседание Совбеза для борьбы с этим «страшным оружием».

«Я присоединяюсь к призыву журналистов и разных общественных деятелей, что по телевидению надо собирать СНБО, потому что идет монополизация откровенно антиукраинских медийных войск непосредственно в Киеве в руках одной политико-экономической группы пророссийских агентов влияния в Украине.

Это страшное оружие, это вопросы личной безопасности Зеленского, как президента, потому что они будут все сносить здесь: и его, и нас с вами, и проукраинскую ориентацию парламента, разлагать армию пропагандой изнутри. Они будут разлагать все, что только можно, на местах, в центре и так далее.

Мы получили такой взорвавшийся пророссийский Чернобыль», – резюмировал Муждабаев.