«Свидомое панство» в ярости: новая премьерша Зеленского снялась для Vogue за $100 тысяч

Вадим Москаленко.  
28.07.2025 19:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, Конфликт, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


На Украине набирает обороты скандал, связанный с новым премьер-министром Украины Юлией Свириденко, которая снялась для журнала Vogue для статьи о ней под плашкой «Лидеры».

Отметим, не прошло и недели, как Свириденко сменила на посту премьера Дениса Шмыгаля, который теперь возглавил Минобороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине набирает обороты скандал, связанный с новым премьер-министром Украины Юлией Свириденко, которая снялась...

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«Цена вопроса – всего 100.000$. Оплачено через лоббистов офиса президента. Деньги заработаны/списаны на строительстве фортификации в Черниговской области.

Каждый украинский политик болеет болезнью тщеславия. Любят они пиарить себя в журнале для западной элиты.  Ещё ничего путевого для страны не сделала, но уже пиарится», – возмущается в соцсети украинский юрист Андрей Мусиенко.

 

Депутат Рады от «Голоса» Ярослав Железняк также не скрывает раздражения.

«Хочу принести извинения правительству. Они за первую неделю успели не только записать видосик в пустом зале, но и сделать фотосессию для журнала Vogue. Вот такую коммуникацию правительства я люблю. Так одержим победу», – иронизирует Железняк.

Возмущён и томящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«В Украине, где ежедневно гибнет 200 солдат и еще 600 остаются калеками, премьер-министр Свириденко настолько тупа, что бежит позировать в Vogue.

Вы там дохните в окопах, холопы, а я – красивая! Что же, абсолютно справедливое отношение к «не рабам», которых возмущает только вопрос НАБУ», – язвит Дубинский из СИЗО.

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