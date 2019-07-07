Свидомые бьются в истерике: У Зеленского хотят вернуть воду в Крым

07.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина, перекрыв подачу воды в Крым, навредила собственным гражданам, а потому следует возобновить водоснабжение полуострова.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Даниил Гетманцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день у нас в партии не сформирована позиция по этому вопросу. Лично я считаю, что отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями», – отметил Гетманцев.

Это заявление незамедлительно вызвало негодование представителей уходящей власти.

«Готовьтесь. У Владимира Зеленского решили слить Украину и украинский интерес. Отсутствие водоснабжения в Крым – это следствие оккупации и аннексии. Это рычаг влияния Украины на оккупационную власть. Так же, как и невозможность перечислять пенсии на оккупированные территории. Хотя каждый пенсионер может получить деньги с нашей, свободной стороны. Сдачу наших позиций будут аргументировать заботой о людях. Даже если переводить деньги нужно будет в «банки ДНР и ЛНР», а воду поставлять в водоканал «Российской республики Крым».

Такая фейковая забота о людях, на самом деле, приведет к тому, что еще больше людей пострадает от агрессии. В стратегической перспективе. Потому уступки агрессору только провоцируют его к продолжению и расширению агрессии», – написал в Facebook бывший журналист, а ныне депутат Верховной рады Сергей Высоцкий.

Вице-спикер украинского парламента и член «БПП» Ирина Геращенко также разразилась гневной тирадой в соцсети, обвинив команду нового президента в «подыгрывании оккупантам».

«Вода в Крым. Это не Украина отключала воду полуострова. Это Россия украла у нас Крым. С украинской собственностью, историческими памятниками, санаториями, землей, с виноградниками и садами. Россия не выполняет решения международных судов по крымско-татарскому народу, Меджлис под запретом. На полуострове закрывают все украинские школы. Крым закрыт для всех мониторинговых миссий, его тюрьмы переполнены политзаключенными.

Нас призывают закрыть на все это глаза, быть гуманными и добрыми, бороться за симпатии крымчан… водой. А как еще нас заставят поддержать оккупацию? Кто-то верит, что водой мы сможем купить лояльность крымчан и хоть на шаг приблизить деоккупацию? Я нет. Наоборот – это подыгрывание оккупантам», – заявила Геращенко.

Поспешил высказать обвинения в «зраде» и политолог Михаил Бесараб, выступавший ранее одним из организаторов акции «бойкотируй российское».

«Не успели нам сообщить об идее команды Зеленского восстановить железнодорожное сообщение Киев-Донецк, как советник Даниил Гетманцев заявил, что перекрывая воду на Крым, мы вредим своим гражданам. Это давно известный кремлевский манипуль, который годами настойчиво опровергают украинские патриоты в Крыму, крымские татары, активисты и эксперты, которые реально борются за освобождение Крыма от оккупантов.

Поставка воды на полуостров – это облегчение жизни оккупационному режиму и поставки важного ресурса российским военным, которые угрожают оттуда Украины и половине Европы…», – считает Бесараб.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бывший вице-премьер Крыма Андрей Сенченко рассказал, что именно он был инициатором прекращения подачи воды в Крым по Север-Крымскому каналу в 2014 году. «Это сегодня самый действенный рычаг давления на Кремль. Потому что электроэнергию они могут выработать, газ они могут украсть, с водой они не могут сделать ничего. Они будут ее делить кружками до тех пор, пока не уйдут из Крыма», – говорил Сенченко.