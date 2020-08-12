Свидомые и змагары собрали митинг в Киеве под посольством Белоруссии

12.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве под стенами посольства Белоруссии третий день подряд собираются украинские радикалы, «свидомые» и «змагары», чтобы выразить солидарность с белорусским майданом.

Так, сегодня под зданием дипведомства собралось несколько десятков человек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Митингующие скандировали «Жыве Беларусь!», «Ганьба» и другие лозунги, а также держали в руках плакаты, что они-де не рабы и фото с жёсткими задержаниями и избитыми белорусскими майданщиками.

Кроме того, «Активисты» возмущались тем, что посольство РБ до сих пор не вывесило протокол с подписями членов комиссии, при этом утверждали, что по результатам голосования победила Светлана Тихановская.

Также митингующие продекламировали ряд ультимативных заявлений, в числе которых требование от представителей белорусских властей освобождения политзаключённых, прекращения насилия против протестующих, блокировки интернета, прекращения нападений на журналистов, а также – «честного пересчёта голосов».

«Диктаторский режим снова крадёт нашу свободу и отбирает голоса, бьёт нас и уже начинает забивать. Это катастрофа, такого ещё не было, это происходит на наших глазах», – говорил один из лидеров митинга из Белоруссии.

«Ей можно защищаться от Covida, но в данном случае она означает борьбу с чумой, которой является власть в Белоруссии сейчас», – заявил киевлянин в маске в виде клюва «чумного доктора». Также он похвастался участием в госперевороте 2014 года и пожелал белорусам быстрого майдана «малой кровью».

Кроме того митингующие жаловались на российских журналистов, которые в Белоруссии распространяют миф, «который никак не умрёт», о фашистах и радикалах во время уличных беспорядков.

Отметим, что на акции фактически не было ни одного украинского флага, практически все поголовно пришли с бело-красно-белыми полотнами гитлеровских коллаборационистов Белоруссии.

В целом митинг прошёл по киевским меркам очень вяло и скучно. Обошлось без эксцессов, полиция в происходящее не вмешивалась.