Свидомые напряглись: Зеленский встретится с Путиным в Израиле

22.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Израиле 23 января состоится встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Израиле завтра состоится встреча президентов России и Украины», – написал он.

При этом экс-глава информационного отдела «Правого сектора» и депутат Верховной рады прошлого созыва Борислав Береза высказал мнение, что от данной встречи не стоит ждать ничего хорошего для Украины.

«Как я и озвучил две недели назад, у Зеленского в Израиле будет встреча с Путиным. Учитывая, что никого из взрослых и опытных рядом не будет, то ничего хорошего от этой встречи я не жду. А если добавить, что с Зеленским на эту встречу идет Ермак, то жду что-то плохое. Хотя публично об этом ничего не сообщат. Просто начнут реализовывать то, что продавит Путин. А он будет продавливать свою повестку.

В то, что Зеленский и его окружение смогут продавить Путина, не верят эксперты, и я присоединяюсь к ним. Наше общее неверие обоснованно анализом ситуации. А изменить его пока не под силу Зеленскому из-за его слабой подготовки и окружения. В общем, пока хороших новостей нет», – заявил националист в Telegram.