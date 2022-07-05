«Свидомые» против Дмитрия Быкова: «А його за шо»?

Новости Украины

Это — поучительная история для всех «дорогих россиян», видящих спасение от собственной совести в объятиях Украины. Да-да, по примеру Невзорова, продолжившего после получения украинского гражданства сидеть в Израиле. А потому что умный. Сейчас еще об одном умном поговорим.

Украинская партия «Свiдомi» (сознательные), название которой говорит само за себя, устроила травлю руководства Одесской киностудии. И вот за что.

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«Глава Одесской киностудии встретился с так называемым российским «оппозиционером» Дмитрием Быковым, чтобы обговорить возможное сотрудничество и будущие творческие проекты, — говорится в воззвании «свидомых». — О визите Быкова в Киев сообщал активист Сергей Стерненко. Стерненко также напомнил, как Дмитрий Быков заявлял, что «если Одесса будет существовать вне российского контекста, роль ее будет жалкой». Кроме того, Быков говорил, что оккупация Украины СССР была «лучшим вариантом сосуществования с россиянами» и требовал «открывать в Украине русскоязычные школы».

Правда до Быкова, преподающего и живущего в США, руки у «свидомых» не дотягиваются, поэтому они занялись тем, что усиленно тэгают в соцсетях СБУ и требуют всяческих мук для администрации киностудии. Можно предположить, что так они мстят за утечку информации о размещении на территории киностудии установок ПВО.

Но давайте о Быкове. Умище-то никуда не денешь, вот он на голубом глазу и ляпнул о жалкой без России Одессе, на что перевозбудился Стерненко. Но, осознав ошибку, тут же побежал давать интервью Гордону. И тут, казалось бы, произошла полная реабилитация мыслителя в глазах рагулей (об этом ли мечтают профессора МГИМО, пусть и бывшие?). Во-первых, Гордон представил его недотравленной жертвой «Новичка» — разве мало?

Во-вторых, Быкова было не заткнуть:

«У путинского режима нет шансов», «Украина более культурная и духовная — Москва с этой миссией не справилась», «Украина, безусловно, возглавляет Европу».

Быков стенал, что «испытывает ужас» от того, во что превратилась его страна, что она «проходит последний круг Ада», а «значительная часть населения озверела». Он предсказал своей родине «идейную гитлеровщину, фашизацию и Третий российский рейх».

И последний аргумент — ему, интеллектуалу, мастеру слова и командору «Ордена куртуазных маньеристов» даже пришлось похвалить Арестовича!.. Только все мимо — «культурные и духовные люди, возглавляющие Европу», почему-то не перестали кричать «Ату!». И не только в его сторону — сами понимаете, на Одесской киностудии грядут чистки.

И лишь Гордона — вот загадка! — никто не предлагает призвать к ответственности и объявить агентом Кремля…

А я все в толк не возьму, как это у них получается — «и в фонтан нырять, и на танцах драться» — то есть одновременно осознавать катастрофу, к которой приведет отсутствие русских школ, но при этом обвинять в озверении не киевский режим, а соотечественников?!. И много их там таких — в Израилях, Америках и Англиях.

Вот как Гребенщиков, например — тут помню, а тут не помню. И он может сколь угодно не замечать восьмилетние бомбежки Донбасса и фотографироваться с «матерым рок-н-рольщиком» Антоном Геращенко, но пусть скажет спасибо, что его здешние покровители просто тупые и необразованные. Ведь прознай они, к примеру, о такой вехе для каждого мыслящего человека в дискографии БГ как «Русский альбом», то вмиг послали бы его к чертям собачьим.

Однако эти странные мыслители не дотумкивают, что главной национальной идеей Украины всегда была ненависть к России, включая таких, как и они сами (Быков уж теперь точно знает), что еще раз подтверждает печальное наблюдение — талант и совесть не всегда идут нога в ногу.

И жаль, когда этот талант нивелируется позорной дружбой с преступниками, захватившими на Украине власть — «мы могли бы войти в историю — мы в нее не вошли» (БГ) . И ведут себя на Украине как та «коза Маня на съезде мясников» (тоже БГ). И если не понимают этого сейчас, то скоро поймут — только родины у них уже не будет, такова участь предателей.