«Свидомые» собрались затащить меджлисовский флаг на Эверест

09.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский десантник, экс-боевик «АТО» Валерий Ананьев в эфире меджлисовского телеканала «ATR» пообещал водрузить экстремистский флаг на высочайшей вершине мира

Выдать экс-боевику флаг вызвался ведущий программы, находящийся в розыске в РФ беглый пропагандист-русофоб Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Валера Ананьев сейчас зашёл в студию и говорит: я тут собрался на Эверест. У кого-то коронавирус, а он на Эверест собрался. Он сказал: дай мне крымскотатарский флаг, я его впервые в истории установлю на высочайшей вершине мира. Когда ты собираешься?» – спросил Муждабаев.

«Весной. Непал уже открыл границы. С определёнными оговорками, но открыл. Уже хорошо, потому что есть определённые варианты. Я хочу взять с собой крымскотатарский флаг, потому что это круто, этого никто не делал, это классно, многим людям сделаю приятно, от этого будет польза. Я хочу показать свою поддержку. Я считаю, что то, что на Украине есть отдельный этнос или даже нация, и мы уживаемся мирно в границах одной унитарной страны – как по мне, это очень круто и это очень крутой показатель», – рассказал Ананьев,

«Даже вариантов не было нам поссориться, – заверил пропагандист. – Когда в конце 80-х – начале 90-х крымские татары возвращались, и когда были первые выборы президента Украины, если бы считали голоса только крымских татар, то Черновол получил бы процентов 97. Мы всегда голосовали за «Рух», и нас основная Украина не замечала, она всегда пыталась выстроить какие-то компромиссы с русскими и так далее».