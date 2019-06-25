«Свидомые» уговаривают друг друга, что Нэнька ещё поживёт

25.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Путин не спит и работает на дестабилизацию украинского общества, однако многие украинцы уже набили шишки и готовы сопротивляться – как внешним угрозам, так и новой Руине внутри страны.

Об этом в эфире крымскотатарского телеканала «ATR» заявил депутат Верховной Рады, русофоб Егор Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дестабилизация и упадок духа – вот это две вещи, на которые Путин ставит с 2014 года. Кстати, когда-то российские цари то же самое сделали, они не смогли победить Украину в вооружённом конфликте, они организовали упадок духа, вражду и дестабилизацию внутри. Руина началась не с российской оккупации, Руина началась с того, что украинцы потеряли веру в собственное государство, ещё и очень сильно друг с другом враждовали.

Слава Богу, на Украине есть мы и сотни тысяч, если не миллионы, других людей. Жизнь на Украине где-то до 2013 года умирала на уровне Винницы. В областном центре ещё общественная жизнь была, дальше уже люди были зомбированными, они считали, что от них ничего не зависит. Сейчас я не знаю ни единого райцентра, и знаю даже отдельные крупные сёла, где есть люди, которые говорят: «Украина – это мы, всё в наших руках, мы понимаем, что всё плохо, но мы будем её делать нормальной». И это огромный скачок, который случился именно в последние пять лет», – уверен Соболев.

Вместе с тем, другой собеседник, журналист Роман Недзельский обеспокоился тем, что неизвестно, пересечёт ли новая власть «красные линии» своей политикой. Однако выразил осторожную уверенность, что украинское общество, армия и силовики стали более подготовленными к угрозам.

«Угроза есть, потому что мы до сих пор так и не поняли идею, с которой пришла новая команда, и есть ли это идея, которую они декларируют, которую они будут реализовывать, и насколько она окажется профессиональной, когда с ними будут играть слишком профессиональные игроки с пророссийской и российской стороны. Угроза есть, но я считаю, что очень многие люди были волонтёрами и сейчас остаются волонтёрами, есть немало людей, которые потеряли близких, друзей на войне. Они постоянно держат руку на пульсе и смотрят, будут ли пересечены красные линии.

Когда будут пересечены красные линии, дальше тоже может начаться тот процесс, что тогда Россия захочет использовать эту ситуацию. Мне кажется, что уже силовой блок украинский несколько сильнее, и это не повторение 2014 года. На армию (надежда – прим. ред.), на полицию, на СБУ, потому что тоже туда пришли», – заверил журналист.

Главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева не забыла напомнить и о «вездесущем» Путине, что Россия «не дремлет», поэтому нужно сохранять санкции, которые поддерживают Украину.

Как Украина сможет уговорить Запад сохранять санкции, она не уточнила.

«Несколько дней назад общалась с небольшой компанией, с будущими и действующими народными депутатами, и мы обсуждали конфигурацию будущей власти: какой будет возможная коалиция, как нужно будет менять генерального прокурора, какие будут кадровые решения. И это всё длилось какое-то время, полтора часа, потом один из присутствующих сказал: «Да, но мы здесь не учитываем один нюанс вообще, а что думает об этом всём Путин, и о чём думает вообще в этот момент Россия, когда мы строим наши планы».

Мне кажется, вот это непонимание и зацикленность на внутренних вопросах, мы иногда можем забывать, что у нас есть внешняя угроза, и она не исчезла. Когда часть населения, в том числе, если брать те же социологические опросы, она действительно считает, что вопрос Донбасса очень важен, но при этом часть населения привыкла к войне, и для него эта угроза реванша не так страшна. Или давайте возьмём, сессия ПАСЕ сейчас проходит.

Это такой процесс, который происходит прямо на наших глазах, а мы сторонние участники этого процесса. Хотя абсолютно очевидно, что все усилия, как и гражданского общества, так и власти, в настоящее время должны быть направлены на сохранение режима санкций, на максимальное дипломатическое давление для того, чтобы хотя бы сохранить тот «корсет», в котором Украина жила эти последние пять лет», – переживает Мусаева.