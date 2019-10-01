Свидомые в панике: Том Круз оказался частью выгодного России плана

01.10.2019, Киев, Михаил Рябов

Россия получает новый козырь после подписания Украиной согласия выполнять формулу Штайнмайера – продолжение санкций Запада против Москвы оказалось под угрозой.

Об этом в своем блоге пишет украинский дипломат Константин Елисеев, бывший участник переговоров в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не забывайте: среди угроз подписания формулы Штайнмайера – как минимум, смягчение международных санкций против РФ. Дивиденды явно получает Москва, а не Украина. Никаких условий безопасности РФ не выполнила. Так рождается капитуляция!» – сокрушается Елисеев.

Ему вторит экс-глава комитета Верховной Рады по обороне Анна Гопко. Она выдвигает версию, что Владимир Зеленский неспроста провел накануне встречу с голливудским актером Томом Крузом – якобы, чтобы отвлечь внимание от переговоров по Донбассу. Однако, подчеркивает Гопко, власть от гнева националистов не спасет даже сохранивший пост главы МВД Арсен Аваков, курирующий нацбаты.

«После тестовой прелюдии к капитуляции – процесс измены национальных интересов пошел. Расчет – что голливудские звезды и другие зрелища отвлекут граждан от вопросов нацбезопасности; выключат критичность мышления, а-ля патриоты уснули под контролем одного министра или олигархов. Запад, наконец, выдохнет и умоет руки от решения российской вооруженной агрессии», – возмущается Гопко.