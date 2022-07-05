Свидомый коммерсант из Галиции выкупил картину с русским кораблем и отдал деньги на нужды ВСУ

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Новости Украины

Распиаренная на Украине пропагандистская «Русский военный корабль, иди…» принесла 18 тысяч долларов в пользу ВСУ.

Такую сумму выложил за нее Благотворительный Фонд Семьи Веселого из Галиции на аукционе, состоявшемся 30 июня во Львове в рамках проекта «1000 автомобилей свободы», о чем сообщают местные СМИ.

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«Приятно быть причастным к современному украинскому искусству военного времени. Особенно когда средства от покупки картины будут направлены на то, чтобы приблизить встречу всей российской армии со знаменитым кораблем», – прокомментировал покупку основатель фонда Андрей Веселый.

За деньги от продажи картины сбежавшего в Киев крымского художника Бориса Гроха, а также других произведений искусства, организаторы благотворительного аукциона приобретут автомобили для ВСУ.

Кроме авто, на фронт также поедут бронежилеты, каски, аптечки, продуктовые наборы и другие необходимые вещи. Всего по итогам торгов удалось собрать сумму более 800 тыс. гривен.

Кроме картины Фонд Семьи Веселого приобрел на аукционе марку, созданную по ее мотивам. Аукционисты подняли за цену за нее до 128 тысяч гривен.

«Дрогобычане на гости города смогут увидеть легендарные произведения своими глазами. Благотворительный Фонд Семьи Веселого обещает выставить экспонаты в свободном доступе», – говорится в сообщении.

12 апреля 2022-го Укрпочта выпустила одноименную почтовую марку на основе иллюстрации Бориса Гроха. 14 апреля изображенный на картине на марке флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул, пораженный украинской ракетой. На это Укрпочта отреагировала выпуском новой марки – «Русский военный корабль… Все!». Только за первый день продаж удалось реализовать более 800 тысяч таких марок.