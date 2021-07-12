Свидомый с бандеровским флагом устроил на концерте Меладзе «одиночный пикет»

12.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве на концерте известного российского артиста Валерия Меладзе охрана пыталась вывести человека с бандеровским флагом, однако сотрудники местных СМИ отбили «свидомого» у секьюрити.

Об этом сообщили в сюжете телеканала «1+1», принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Так, инцидент произошёл на четвертый день музыкального фестиваля в Киеве «Atlas Weekend», когда выступал «самый противоречивый его участник» Валерий Меладзе.

При этом украинские СМИ сообщили, что накануне гастролей было подано несколько петиций с требованием запретить его выступление. По мнению, «свидомых», несмотря на то, что Меладзе никогда не запрещали въезд, у него недостаточно чёткая позиция о войне на Донбассе и территориальной принадлежности Крыма. Кроме того, артисту вменяли дружбу с «диктатором Лукашенко.

В ходе выступления Меладзе охрана попыталась вывести одного из зрителей, который пришёл на концерт с красно-чёрным флагом запрещённого в РФ ОУН УПА, чему помешали сбежавшиеся журналисты.

«Вышел одиночный пикет, как в Москве», – сказал представившийся Егором бандеровец. Он пожаловался, что оказался единственным, тогда как рассчитывал, что не довольных выступлением Меладзе будет больше. «Наша власть не должна этого допускать. Филипп Киркоров сейчас тоже вышел из чёрного списка СБУ, а этот приехал к нам», – сокрушался Егор.

Нацисты бурно отреагировали на инцидент.

«Ищем парня с красно-черным флагом! Этот юноша столкнулся с хейтом на одном из массовых мероприятий в Киеве. Хотим поблагодарить парня за его проукраинскую позицию и подарить 3-дневный абонемент», – написали на официальной странице в Facebook националистического фестиваля «Бандерштат», который проходит ежегодно в Луцке на Западной Украине.

Ранее в интервью Владимир Меладзе настаивал на произношении «в Украину», а также назвал тотальную украинизацию русскоязычных регионов страны «надуманными страшилками».