В том, что сербское общество не слишком спешит евроинтегрироваться, есть плюс для Украины – стабильность в регионе не отвлекает внимание и ресурсы ЕС от «допомоги» Киеву.

Об этом на канале «Lviv media» завил украинский журналист на Балканах Евгений Степаненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из моих хорватских коллег сказал очень нетипичное сравнение сербского общества: «Сербское общество – это как гепатит. Есть гепатит A, B, C, но всё равно это гепатит». И в этом существенная проблема сербского общества. Сербы хотят быть сербами. Есть какая-то часть, которые хотели бы быть в ЕС, но эти годы зачистки медийного поля привели к тому, что даже в этом студенческом протесте – если сравнивать с Майданом, когда чётко было артикулировано, что мы движемся в ЕС, рассматривая ЕС пространством свободы и отмены от России, пространством не-России, то здесь такого нет. И сказать, что сербское общество, молодёжь стремится в ЕС, или ключевые лозунги – движение в ЕС, как бы нам ни хотелось, такого нет. Есть Сербия для Сербов, Сербия – не трогайте нас, существует большой националистически негатив – Сербия вместе с Косово. История Сербии как одной из частей ЕС ещё не существует…», – вещал он.

«Сербия остаётся Сербией. Они будут стараться – и Вучич, и общество, пока остаются под этой иллюзией, что можно быть на двух стульях одновременно – и не в ЕС пойти, и с Китаем как-то дружить, как-то давайте мы будем Сербией, и всё, не трогайте нас», – рассуждал Степаненко.

Вместе с тем, он разглядел в этом «свои плюсы».

«Они будут меняться, но не прямо сейчас, не в этой ситуации. Возможно, это к лучшему для нас, потому что это гарантирует, по крайней мере, какую-то шаткую, но стабильность региона, что не будет отвлекать внимание и ресурсы ЕС от помощи Украине», – надеется ещё выжить укро-журналист.

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