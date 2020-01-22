Свидомый журналист от презрения к «агрессору» обгадил Украину

22.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пытаясь вложить в свою работу весь патриотизм и презрение к российскому агрессору, журналист украинского издания лишь обгадил собственную страну.

Об этом у себе в Facebook сообщил киевский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он опубликовал фото экрана, где издание «Главред» запустило новость о том, что на Украину не пустили звезду советского и российского кино, озаглавив её «Российские актёры продолжают слетаться в Украину – как мухи понятно на что».

«Украинский журналист постарался продемонстрировать свой патриотизм и презрение к «агрессору», но в силу скудоумия только обгадил собственную страну», – прокомментировал Белашко.