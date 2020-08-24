«Свидомых» взбесило «шапито» Зеленского в честь дня «незалежности»

24.08.2020, Киев, Вадим

В Киеве в честь «дня независимости» прошло сразу несколько мероприятий – торжество и концерт с участием президента Владимира Зелинского на Софийской площади и митинг на Европейской площади с экс-президентом Петром Порошенко во главе.

Также состоялся «Марш защитников Украины», в котором часть «ветеранов АТО» отказалась участвовать из-за его политизированности и присоединилась к националистам, которые устроили акцию протеста прямо под Офисом президента.

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Однако мероприятие под патронатом Зеленского особо взбесило «свидомых» и националистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Давайте никогда не забывать, нам есть, кем и чем гордиться. У нашей страны много сокровищ – особенно научных, у нашей страны богатая история – особенно музыкальная история независимости», – анонсировал концерт президент Украины.

Так, на Софиевской площади перед военными устроили «шапито» с участием таких поп-звёзд как Потап, Руслана, Ирина Билык, Тина Кароль и другие, а также Верка Сердючка и Наталья Могилевская – последние являются предметом особой ненависти у националистов за гастроли в России.

Сердючка пафосно выкатила на крыше трамвая, который завезли на площадь. Кроме того, некоторые песни исполнялись на русском.

«Попсовый шабаш с российским привкусом, обещания провести парад победы над врагом, при отсутствии понимания как это может произойти, даже если режим тишины продержится сотни лет», – злился у себя в «Facebook» вернувшийся в Киев по обмену террорист Олег Сенцов.

Украинская пропагандистка Соня Кошкина отметила, что с пониманием относится к тому, что нет парада, мол, техника нужна на Донбассе и в целом Covid, однако зрелище официального мероприятия её поразило.

«Но устраивать на Софиевской песенный фестиваль…. с Веркой Сердючкой на передвижной платформе… интересно, на закрытых корпоративах с участием севернососедской мразоты тот же антураж используется? Ну, вот платформа эта, костюмы, реквизит?» – негодовала Кошкина.

«Это точно День независимости? Как развидеть этот триумф безвкусицы?» – возмущался в своём блоге работающий на Порошенко политтехнолог Тарас Березовец.

Не оставил без внимания событие и Пётр Порошенко, который очень гордился, что собрал своё мероприятие как альтернативу официального.

«Я понимаю, что у вагона Сердючки ему комфортнее, чем у танка. Не так страшно. Вы поняли, о ком я? Он не понимает значения парада ни для самих военных, ни для общества. Потому сильные мы не только броней, но и духом победы. Хватит бояться армии! Достаточно скрыто пренебрегать ею! Достаточно уклоняться от выполнения обязанностей Верховного Главнокомандующего!» – исходил ядом в своём «Facebook» Порошенко.

Также он потребовал на следующий год провести юбилейный парад с авиацией.

«Всех бомбить» не надо. Но в следующем году в день тридцатилетия Независимости должен быть большой военный парад. С авиацией. А не окажет власть сама – мы придумаем, как ее заставить. Как говорят в армии: «Не можешь – научим, не хочешь – заставим»…

Сердце наполняется радостью, когда видишь, как десятки и десятки тысяч людей, которых Зеленский сегодня попросил не путаться у него под ногами, пошли не на официальное шапито, а на многолюдный марш настоящих защитников отечества!» – пафосно торжествовал экс-президент Украины.