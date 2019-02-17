17.02.2019

Известная советская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в восторге от украинизации украинского теле- и радио-эфира, а также театральных постановок на «мове».

Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние пять лет мы перешли на украинское телевидение, радио. Спектакли в театре уже идут на украинском языке, Люди больше хотят именно украинских спектаклей, и это прекрасно. А больше всего вдохновляет украиноязычная молодежь … Если мы не сорвем эти движения, то будет лучше. Если мы остановимся, то начнем все сначала», – заявила Роговцева.

Она также похвасталась, что ее покойный сын еще в 90-х предвещал войну с Россией и купил себе автомат: «Началась война в 2014, которую мой мальчик еще в 1990-е предположил, говорил, что будет война с Россией, купил автомат. Сейчас этот автомат лежит в сейфе».