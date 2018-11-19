Свихнувшаяся на гендере Геращенко отправляет в Донбасс бабские батальоны

19.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Женщины должны составлять значительный процент среди миротворческого контингента, который будет работать в Донбассе.

Об этом вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко написала у себя в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она рассказала, что принимала участие в дискуссии «Женщины. Мир. Безопасность» в рамках Парламентской ассамблеи НАТО.

«Украинские женщины платят самую высокую и самую страшную цену за российскую агрессию, направленную против Украины. Более 1500 вдов, более 2250 мам, потерявших сыновей …. Рассказала о юных медсестрах и женщинах-солдатах, убитых русскими наемниками, о женщинах, которые остаются заложниками на оккупированном Донбассе из-за проукраинской позиции. Подчеркнула, что Донбасс и особенно Крым остаются закрытыми для мониторинговых миссий, мы не можем в полной мере фиксировать все нарушения прав человека там, в том числе сексуальные преступления», – рассказала Геращенко о своем выступлении.

Также она призвала всех присутствующих поддержать инициативу Украины относительно миротворческой миссии в Донбассе, а также подчеркнула, что было бы неплохо, если бы в ней также приняли участие и женщины.

«Было бы хорошо, чтобы в миротворческой миссии женщины составляли значительный процент», – заявила вице-спикер.

Данная инициатива вызвала язвительные комментарии украинских политиков.

«Геращенко предложила Парламентской ассамблеи НАТО, чтобы в миротворческой миссии на Донбассе большой процент составляли женщины. Отправить бабские батальоны в столь сложные условия, где не всяким мужикам удастся развести противоборствующие войска, может только чиновница, выжившая из ума на гендере. Осталось добавить в контингент ЛГБТ, веганов и защитников животных. Тогда стороны конфликта просто не смогут стрелять от смеха», – написал у себя в Facebook экс-кандидат в мэры Одессы, лидер Союза анархистов Украины Вячеслав Азаров.

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Кроме того, количество преступлений в рядах ВСУ, связанных с сексуальными домогательствами по отношению к военнослужащим-женщинам, выросло на 65 %.