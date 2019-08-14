Свихнувшиеся одесские майданщики обложили Дюка капканами

14.08.2019, Одесса, Владимир Гладков

Вчера в Одессе на Приморском бульваре установили 122 взведённых капкана, чтобы таким образом привлечь угасающее внимание народа к арестованным в РФ гражданам Украины.

Об этом в эфире местного «7 канала» сообщила одна из организаторов акции, координатор «Медийной инициативы за права человека» Мария Томак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это тема не является новой для страны. Но после пяти лет с начала агрессии всё сложнее привлекать внимание, даже несмотря на то, что поводы всегда есть. Например, с начала этого года начались массовые аресты в Крыму. Всем, наверное, кажется, что пик задержаний уже прошёл, но на самом деле нет, всегда находятся какие-то поводы.

Я не уверена, что со стороны сообщества есть достаточно внимания и понимания, насколько это масштабная проблема сегодня. И поэтому акции в регионах, идётся о десяти украинских городах, которые в ближайшее время будут охвачены акцией – это попытка напомнить не только на уровне Киеве, но и в регионах», – сказала Томак.

Также она признала, что правовыми способами освободить арестованных невозможно, и предложила всем миром ввести новые антироссийские санкции.

«Мы требуем от вновь избранного президента назначения лица, которое отвечало бы за поиски путей освобождения. С правовой точки зрения все механизмы и дороги уже пройдены. Мы видим, что Россия это игнорирует.

Единственный путь – это политический. И поэтому тут важен и поиск переговорщиков, и поиск других рычагов давления на РФ для того, чтобы это освобождение состоялось. Например, санкции. Я понимаю, что это не волшебная палочка, но наложение санкций на тех, кто причастен к нарушению прав человека – это тот минимум, который должен быть со стороны Украины и западных стран, хотя-бы для того, чтобы сигнализировать, что это не пройдёт незамеченным», – призвала Томак.

В свою очередь, глава «Союза анархистов Украины», одесский политик Вячеслав Азаров на своей странице в Facebook иронично прокомментировал одиозную акцию.

«Чтобы привлечь внимание к узникам Кремля, на Приморском бульваре активисты расставили 122 капкана. В результате, одесситы не могли ходить по бульвару, как не могут заключенные. Мне эта акция напомнила отключение воды Крыму, чтобы он скорее вернулся в Украину. Логика та же», – написал политик.