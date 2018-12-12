Свихнувшийся на древних украх генерал анонсировал убийство президента

12.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко заявил, что готов при личной встрече ликвидировать президента РФ.

Это скандальное заявление прозвучало в эфире подконтрольного администрации президента Украины телеканала “Прямой”.

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“Путина с двойником я не спутаю. Я хорошо знаю его лично с конца 90-х годов. Познакомил нас покойный Анатолий Собчак. Как офицер спецназа, спецслужбы, имея соответствующую подготовку, если бы мы вот так вот встретились, я пошел бы на его ликвидацию. И в нормах международного права национального законодательства – это было бы равносильно уничтожению Усама бен Ладена”, – заявил Омельченко.

Отметим, что в 1992 – 1994 году он занимал должность начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления военной контрразведки СБУ. Также был депутатом Верховной рады четырех созывов.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Омельченко объявил, что предки украинцев в течение семи тысячелетий вели летоисчисление «от сотворения мира», пока оно не было отменено Петром Первым в 1721 году.

Также он утверждал, что история украинского этноса насчитывает десятки тысяч лет, а украинцы являются прародителями европейцев