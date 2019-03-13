Свихнувшуюся русофобку Ницой обломали в прямом эфире

13.03.2019, Киев, Владимир Гладков

В США якобы полиция может оштрафовать человек, неспособного объясниться с правоохранителями на английском.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила скандальная детская писательница-националистка Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Америке нет государственного языка, но в Америке есть официальный язык, и даже есть официальная статистика людей, которые с полицией не могут объясниться на английском языке. Например, выезжает полиция, какая-то пробка, и если человек, сидя за рулем не может объяснить, почему он создал эту пробку, или еще какая-то проблема, но не может объяснить на английском языке для полиции причину какого-то нарушения, то полиция выписывает штраф в тысячу долларов за недоразумение с полицией. И есть даже официальная статистика таких штрафов», – сказала она.

При этом телеведущий Андрей Пальчевский, «чтобы не морочить голову», передал ведущей программы свой смартфон с открытой в Интернете информацией, согласно которой в США, вопреки словам националистки, отсутствует какой-либо официальный язык.

«Полиция в Америке, не имея, как говорит господин, официального языка, штрафует американцев за то, что они не могут объясниться с американской полицией на английском языке. За это выписывается штраф с формулировкой: «Несодействие работе полиции», – невозмутимо закончила Ницой.