Свинцовые будни Одессы: гей-парад vs парад вышиванок

20.08.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Давно уехавший за границу приятель спросил меня в переписке, как празднует День независимости Украина? Чему, мол, на пепелище радоваться? Я ему тут же анекдот про психов рассказала, когда они резвятся, прыгают, ныряют и плещутся в бассейне, в который не налили воду.

Вот и сейчас в воздухе носится страшный дух «свята». Всего ничего осталось до 24 августа, а новостные ленты уже полны анонсов — где и когда вареники на скорость жрать будут, чихуахуа в вышиванки наряжать, растягивать самые большие желто-голубые флаги, катать шарики из голубиного помета (или этого еще не было?) и совершать прочие ритуальные действия бессмысленного характера.

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Смотри, Илон Маск, со своего спутника, как развитая цивилизация за тризуб на Говерле заземляется и «Слава Украине» из арбузов выкладывает — на-кася, выкуси! А «теслы» твои мы вообще жжем.

Что ж, для психов в бассейне без воды программа так вообще приличная. Если взглянуть на сайты крупных украинских городов, сценарий безудержного празднования везде идентичен: мощнейшего и устрашающего военного парада не будет исключительно из-за карантина, понятное дело, далее — минута молчания в память погибших АТОшников, демонстрация великих достижений (фестивали брынзы, роспись глиняных свистулек), казацкие забавы, концерты на тему «Мы пышаемось» и обязательный… гей-парад! Как вершина торжества в пустом бассейне.

Одесский сайт «Думская» (принадлежит депутату «Европейской солидарности» с пониженной социальной ответственностью Алексею Гончаренко. Он озаботился гей-парадом столь скрупулезно, что провел целое журналистское расследование на тему, не надумает ли какая нетолерантная сволочь в условиях эпидемии это ценное мероприятие сорвать? Оказалось, что и среди самих представителей ЛГБТ нет единства — проводить парад или не проводить.

Оцените, как трогательно автор статьи описывает своего собеседника-гея: «Он много чего рассказал. Про новые песни Наташи Королевой («Ой, она моя королева!»), о том, как он соблазняет водителей такси — натуралов — и премного этому рад, о куклах Барби, которые он собирает. Я слушал его и все больше убеждался, что у него свой мирок, на который не влияют ни политика, ни война».

Еще бы, ведь Королева на «Миротворце». Примечательно, что этот политически неотесанный гей еще и против самого мероприятия — «презервативы, которые они раздают на парадах, нарочно дырявые! Заразу всякую пропускают! Или смазанные чем-то ядовитым».

Но журналист на то и журналист, чтобы быть объективным, поэтому нашел и организаторов парада. Они информацию о дырявых презервативах опровергли и заявили, что, к величайшему сожалению, на этот раз из-за карантина «от дискуссионных, образовательных мероприятий и кинопоказов придется отказаться. Но мы выйдем на улицу! Будем активно коммуницировать с гражданами, гостями города и одесситами».

«Побьют! Точно побьют», — с горечью умозаключил автор, а также поведал, что для удобства в соблюдении социальной дистанции педерасты выдвинутся на марш в балетных пачках, форма которых не позволит кучковаться, и, естественно, в масках.

Ну, хоть образовательных мероприятий не проведут. Ага, живите теперь с пониманием того, чем заняты придворные летописцы проевропейских политиков.

Другое дело — парад вышиванок! Тут вам никакой конспирологии, никаких презервативов — даже целых (а жаль). И, тем не менее, вреда от последнего гораздо больше, чем от педиков. Я в этом уверена и сейчас по пунктам объясню почему.

1. Я считаю, что ни один адекватный человек не станет участвовать в массовом действе только для того, чтобы прокричать на весь мир о том, чем он занимается, когда никто не видит. Не важно при этом, какая у гражданина ориентация — это просто все равно, что двери в туалете не закрывать. Церемониальные выползни педерастов считаю исключительно политической акцией с массовкой из погорелых театров.

И даже если вы увидите в ней пару своих знакомых и удивитесь… так вот именно, что пару! И этим все сказано. То есть, марши высвечивают реальное положение вещей: к нам приехало в пальто заказное шапито.

С вышиваночниками точно так же — вышагивая в расшитых петухами рубахах они не сообщают миру о своих достижениях — они гордятся национальностью, а так бывает в единственном случае — когда больше нечем. Но только если глупых педиков лишь время от времени достают из чулана, чтобы демонстрировать Западу успехи на поприще толерантности, то над вышиваночниками всегда развевается флаг, под которым сжигали одесситов 2 мая и расстреливают Донбасс. Сами по себе деревенские рубахи ни при чем, а вот их любителям уже не отмыться. Никогда.

2. Рьяные противники гей-парадов на Украине — вовсе не мракобесы, стремящиеся ушатать извращенцев распятием, а самые почитаемые представители украинской фауны — националисты. Моральная сторона вопроса их интересует меньше всего — просто гомосексуалистов преследовали и уничтожали в Третьем рейхе, и им приятно в очередной раз продемонстрировать верность нацистским идеалам.

Каждый гей-парад срывает с мест полицейских, которые вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным (хоть иногда), охраняют извращенцев от активистов. Ибо картинка, когда педик с пером в штанах валяется на земле с расквашенной физиономией, а на его расшитую бисером сумочку и помаду мочится бабуин в футболке с трезубцем, никому не нужна — наблюдателям ОБСЕ не понравится. Тогда как «мирные» вышиваночники и всякие там девы в веночках — и есть те самые «берегини»-нацистки, готовящие в свободное от «мира» время коктейли Молотова не куражу ради, а с конкретной целью — убивать.

3. А еще гей-парады высвечивают двойные стандарты со стороны правоохранительных органов. Ведь когда на 9 Мая наци-радикалы нападают на людей с цветами или примазываются к Бессмертному полку с портретами бандеровцев, полиция это не только не запрещает, но и поощряет. Плохими нацики становятся не тогда, когда плюют в лицо и доводят до сердечных приступов ветеранов, и не тогда, когда жгут людей, а когда, повторюсь, могут испортить картинку для Европы.

Ну что сказать — чем чаще радикалы будут оттачивать свою агрессию на «розовых пони» из ЛГБТ, тем быстрее и до самых непробиваемых дойдет, что представляет собой Папуа Новая Украина: педерасты против педерастов. И силовики такие же.

Но вы все равно скажете — да как такое вообще возможно?! Эти содомиты развращают наших детей, к таксистам вон пристают, как, между делом, сообщают идейно правильные издания, «образовательные мероприятия» проводят! Вот эти вот с бородами и в балетных пачках! Буэ! Будете кричать.

А это уже не ко мне претензии. Все просто: не было бы вышиваночников, носящихся с национальной идеей, основанной на уничтожении своего прошлого и лучшего, что было в нем, не было бы и гей-парадов.