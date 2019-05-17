Свиноферма с визгом разбегается: окружение Порошенко массово оформляет себе премии, выплаты и доплаты

17.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Петр Порошенко освободил Сергея Березенко от исполнения обязанностей советника главы государства, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующий указ № 246/2019 размещен на сайте президента.

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«Освободить Березенко Сергея Ивановича от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата)», — говорится в документе.

Как сообщалось, Порошенко в августе 2015 года назначил депутата от БПП Сергея Березенко своим внештатным советником.

По данным украинских СМИ, именно Березенко на прошедших выборах отвечал за «Сетку» — технологию подкупа избирателей в пользу Порошенко.

Также Порошенко уволил директора Национального института стратегического исследований Ростислава Павленко и освободил его от исполнения обязанностей своего внештатного советника.

Соответствующие указы подписаны в пятницу и обнародованы на сайте президента.

Президент временно возложил исполнение обязанностей директора Национального института стратегического исследований на первого замдиректора этого учреждения Василия Яблонского.

“Наблюдать за тем, как свиноферма с визгом разбегается в разные стороны, очень приятное занятие. Но не забывайте – вся эта сволочь бежит мимо бухгалтерии, выписывая себе на прощание всевозможные премии, выплаты и доплаты. Именно это, кстати, причина, почему они массово увольняются «до», а не «после». «После» им это никто не подпишет.”, – так комментирует последние указы Порошенко киевский блогер, главред интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило.