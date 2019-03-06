Свинопасы пошли в украинские министры

06.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский кабмин, прикрываясь сказками про требования МВФ, подгоняет цену на газ под баланс бюджета, чтобы было чем возвращать полученные ранее долги.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил депутат Верховной Рады Михаил Добкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цена на газ завышена и завышена очень сильно. Исходя из этого есть чисто экономические ресурсы, которые позволят, уменьшив цену на газ, уменьшить стоимость тепла для населения. Те платёжки, которые сегодня приходят людям, допустим, в Харькове я знаю, они, мягко говоря, совсем некорректные. Люди не зарабатывают столько денег, чтобы оплачивать тепло, отдать все деньги за тепло и остаться голодными в течении месяца.

Посмотрите цену на газ с 2010 года по 2013-й, она ж не изменялась. Она изменилась в 2014-м, когда пришла вот эта шайка-лейка. И дальше пошла, и будет идти до бесконечности», – заявил Добкин.

«Провалена полностью экономическая политика, провалена попытка повысить благосостояние людей или хотя бы подтянуть к тем ценам, которые растут, как шишки на ёлках и при этом премьер-министр суверенного государства заявляет: «Мы не в состоянии изменить внутренние цены на газ без разрешения наших партнёров». Вы представляете такое заявление господина Макрона, чтоб он сказал: «Мы не можем понизить налоги без консультации с Меркель». Это ж в голове не укладывается.

На кого работает Гройсман, кроме как на Порошенко? На МВФ? Ему пообещали там место после отставки, что он там таким же будет чиновником, как он тут работает?» – добавил нардеп.

«Почему вы думаете, что то, что говорит правительство и делает «уряд», выпуская в том числе свои нормативные документы, оно соответствует действительности? Почему вы не считаете, что они цену на газ подгоняют под баланс в бюджете, чтобы было чем возвращать полученные ранее долги? Они же делают это не из-за роста экономики, они что делают: где проще всего взять деньги – в карман ко всем залезть, вытащить и сказать, что всё, у нас есть. Стоимость газа большая, люди заплатили – вот вам гарантия возвращения кредита. Они же так делают!

А без внешнего вливания они вообще ни на что не способны. Они же не умеют управлять, они столкнулись с тем, чем никогда не занимались. Посмотрите, там что ни фамилия – то «личность». Они раньше свиней пасли, это почётная профессия, но не сопоставимая с профессией министра. Они за свиньями или за козами убирали, а сегодня они руководят гуманитарной сферой», – подытожил Михаил Добкин.