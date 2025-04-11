«Свинья, которую мы кормим!» – украинского чиновника забросили в мусорный бак

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Директора Житомирской больницы бросили в мусорный бак из-за сокращения персонала.

Видеозапись произошедшего публикуют местные паблики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава житомирской районной больницы подписал указ о ликвидации неврологического отделения и увольнении врачей, назвав это «реорганизацией».

В результате более сотни человек вышли на митинг. Сначала они ворвались в кабинет главного врача, но тот оказался пустым.

«Посмотрите! Нет свиньи, которую мы кормим», – кричали протестующие.

Чиновника поймали на автостоянке в сотне метров от больницы.

«Посмотрите людям в глаза, вам не стыдно?! У меня мать, отец, вся семья лечатся в неврологическом отделении. Сергей Владимирович, вам ганьба, вам нельзя носить белый халат! Кто может дать право ему, или кому-то другому, принимать решение против людей!» – кричали люди.

Из толпы выскочило несколько человек, схватили главу больницы – и забросили в мусорный бак. Среди «активистов» было много людей в военной форме. Присутствующая там же полиция не препятствовала расправе.

Напомним, украинские активисты и протестующие со времён майдана любят бросать чиновников и политических оппонентов в мусорные баки. Тем не менее, к реальным изменениям в лучшую для народу сторону подобная практика ни разу не приводила.