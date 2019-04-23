«Свинячьего языка это не коснется» – в Раде рассматривают языковой закон

23.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Рассматривая поправки к языковому законопроекту, глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий завуалированно оскорбил неукраиноязычных граждан страны.

Этот инцидент произошёл в ходе пленарного заседания Верховной Рады заявил, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот закон регулирует функционирование украинского языка как государственного. Продажа и распространение говяжьего или свинячьего языка в магазинах закон никаким образом не регулирует, так что я не вижу здесь никаких противоречий», – заявил Княжицкий.

После чего депутат Василий Нимченко потребовал от коллеги извинений за оскорбление представителей других национальностей.

«Я бы хотел, чтобы докладчик извинился. Какой язык он называет свинячим и собачьим? Если речь идёт о языках национальных меньшинств, то это ганьба! Вы знаете, что вы сейчас сделали?! Мы уже слышали про лай и всё остальное», – потребовал Нимченко, но договорить ему не дали, отключив микрофон.