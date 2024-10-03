Свирепый жабогадюкинг в иноагент-оппозиции возобновился под ударами иранских ракет

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Ракетная атака Ирана на Тель-Авив не помешала гражданину Израиля и иноагенту Максиму Кацу опубликовать «расследование» с нападками на экстремистскую организацию ФБК, созданную покойным уголовником Алексеем Навальным.

Кац обвинил навальнистов в поддержке экс-владельцев «Пробизнесбанка» Александра Железняка и Сергея Леонтьева, которые украли у вкладчиков 34 млрд рублей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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ФБК помогает им представить уголовное преследование в России как политическое. Железняк при этом участвует в юрлицах ФБК.

«Это все просто ужасно. Я готовил это расследование месяц и каждый день узнавал факты, от которых мне было просто физически противно. Я уходил спать, ощущая, что принял душ из дерьма. Потом просыпался и погружался в эту бездну опять. Главная оппозиционная организация, которой доверяют множество людей, стоящая на авторитете Алексея Навального, жизнь свою положившего на борьбу с жуликами, он прям умер в тюрьме за это, но его организация, как только он стал недоступен – включила в руководство ворье, укравшее миллиард», – праведно негодует Кац, обвиняя ФБК еще и в том, что они «торгуют местами в санкционных списках».

«Расследование» с энтузиазмом приветствовал беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский. Дело в том, что месяц назад он сам стал жертвой «расследования» ФБК. Навальнисты обвинили друга олигарха Леонида Невзлина в организации «зверского избиения» в Вильнюсе экстремиста Леонида Волкова. Связи инцидента с Ходорковским не было, но «расследователи» на ней настойчиво настаивали.

Теперь олигарх радуется, что за него отомстили и пеняет «демократическим» СМИ-иноагентам за то, что они не тиражируют «расследование» Каца.

«В адрес руководства ФБК звучат обвинения во лжи, коррупции, отмывании денег, обмане следствия и суда. От этих фактов нельзя просто отмахнуться, не заметить их или списать на «грызню в оппозиции». Эта ставшая публичной возмутительная ситуация ставит вопрос о необходимости большей прозрачности финансирования оппозиционных сил и соответствия их деятельности западным правовым стандартам», – требует Ходорковский в своем тг-канале.

Олигарх призывает всех сторонников покойного блогера прекратить сотрудничество с ФБК. Также Ходорковский сообщает, что материалы по «расследованию» против его друга Невзлина уже ушли в польскую контрразведку, так как навальнисты якобы могли сотрудничать с ФСБ.

За своих отмалчивающихся коллег решил оправдаться журналист-иноагент Александр Плющев. Он объяснил молчание «демократических СМИ» тем, что главари навальнистов упорно отмалчиваются, и нет возможности дать другую точку зрения.

Это правда. ФБК хранит гробовое молчание. Лишь «жертва Невзлина» Леонид Волков пообещал показать документы, «которые у Максима были, но он их в свое «расследование» решил не включать почему-то».

Тем временем телеканал-иноагент «Дождь», единственное эмигрантское СМИ, рассказавшее про «расследование» Каца теперь вынуждено удалять возмущенные комментарии своих зрителей под этим материалом. Чтобы замять скандал, «Дождь» пожаловался на спам-атаку.

Политолог-иноагент Станислав Белковский считает, что ничего принципиально нового в своем “расследовании” Кац не рассказал. Про аферы ФБК было известно давно.

«То, что эти данные в концентрированном виде не всплывали на поверхность, было связано с репутацией Алексея Анатольевича Навального, которую никто не хотел задевать», – сказал Белковский в интервью иноагентке Юлии Латыниной.