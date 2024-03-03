«Свистит, а мешки не ворочает» – Макрон не оправдал ожиданий «ястребов» в США

Вадим Москаленко.  
03.03.2024 17:01
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Украина, Франция


Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск НАТО на Украину являются политической риторикой и не будут воплощены в жизнь.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил подполковник армии США в отставке Глен Грант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск НАТО на Украину являются политической риторикой...

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В студии попросили прокомментировать скандальные заявления президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск НАТО на Украину.

«В этой ситуации ничего особо нового нет. Это просто ещё один шаг вперёд по той же траектории.

Признание Макроном угрозы для Европы является политическим манёвром, направленным на укрепление своего влияния на фоне Шольца, и не настоящим беспокойством касательно Украины.

Любые новые действия или поддержка могла быть предоставлена ещё несколько месяцев назад, что поддерживает политический характер его заявлений», – отметил подполковник.

«Надо отметить, что французская помощь часто не оправдывает ожиданий. И эта тенденция должна сдержать любой ажиотаж касательно любых обещаний.

Заявлениям Макрона не хватает силы и энергии, которые продемонстрировали бы настоящую приверженность. Но, если бы он был на самом деле серьёзно настроенным, мы бы давно увидели развёрнутые французские войска на территории Украины. Но его риторика свидетельствует, что он больше говорит, чем действует», – подытожил Грант.

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