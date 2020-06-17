Свита призывает Лукашенко арестовать самого сильного конкурента

17.06.2020, Москва, Елена Острякова

Экс-банкир Виктор Бабарико, участвующий в президентской гонке в Белоруссии, должен быть арестован до того, как ЦИК зарегистрирует его как кандидата, то есть до 19 июня.

Об этом в своем «фейсбуке» написал близкий к президенту Белоруссии политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его арест можно считать делом времени. Но вопрос – какого. Бабарико хочет впрыгнуть в вагон кандидатства. Это даст ему возможность шантажировать власть делегитимацией выборов, попытками набить себе цену и слепить образ мученика…

Понятно, что если Бабарико закрывают сейчас, то через месяц его ждет информационная смерть. С мест не столь отдаленных он не сможет скупать площади негосударственных СМИ для продвижения своей позиции. И постепенно люди забудут о нем также, как забыли о коронавирусе сторонники самоизоляции, которые теперь все начали резвиться на пикетах», – написал Петровский.

По его словам, Александр Лукашенко настаивает на регистрации Бабарико, потому что за этого «вора и барыгу» будут голосовать «либо такие же воры, либо люди недальновидные». Однако сам политолог, считает, что это неправильно.

«Бабарико нечего терять, и он будет пытаться максимально делегитимировать выборы и наносить сильнейший урон всей государственной машины.

Нужно реально проявить политическую волю, осознавая, что в противном случае Бабарико будет создавать иллюзию жертвы крывавого режима и шантажировать государство своими политическими действиями», – написал Петровский.

13 июня глава комитета государственного контроля Белоруссии Иван Тертель рассказал о причастности Бабарико к «противоправной деятельности» «Белгазпромбанка», который он возглавлял до недавнего времени.

Бабарико в интервью «Дойче велли» заявил, что намерен продолжить участие в выборах, даже если будет арестован.

« Мы ожидаем, и мы подготовились, штаб продолжит работу вне зависимости от того, буду ли я иметь доступ к свободному волеизъявлению, либо меня ограничат. Мы подготовили все документы для подачи заявления, мы начали отвозить в окружные избирательные комиссии подписные листы. Мы продолжаем и будем продолжать деятельность для того, чтобы 9 августа белорусский народ сделал свой выбор», – сказал Бабарико.