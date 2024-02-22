Свитер Чалого покажут на выставке в честь 10-летия Русской Весны

Музейный комплекс «35 береговая батарея» подготовил выставку к 10-летию событий «Русской весны», где одним из центральных экспонатов станет знаменитый свитер народного мэра Севастополя Алексея Чалого, в котором он подписывал соглашение о вступлении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

Об этом в эфире телеканала НТС сообщил директор музейного комплекса «35 береговая батарея» Валерий Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы проводим встречу друзей 23 февраля. Мой зал, максимум, вместит 120 человек – и весь Севастополь не выдержит, но традиционно придут участники общественного движения «Республика». В начале будет небольшой блок – День защитника Отечества. Выступят ветераны Вооружённых сил и флота, расскажем про династии. А второй блок – это десятилетие Русской весны. Встреча с организаторами, конечно же, музыкальное сопровождение, которое готовит Андрей Соболев. Мы встречаемся с теми, кто был за ленточкой, мы вспоминаем наших погибших сотрудников, их детей, которые там погибли. Конечно же, мы готовим выставку. Я обратился к Чалому: Алексей Михайлович, вы не сможете быть 23 числа, но коллектив просит тот самый символ нашей революции, нашей победы – свитер, человек в свитере с поднятой рукой вверх. Он подумал и ответил: «разрешаю только для 35-й батареи». И вот этот свитер будет фишкой нашей выставки», – рассказал Володин.

Он сообщил, что в музейном комплексе хранятся документы, поданные на проведение митинга народной воли 23 февраля 2014 года, который собрал несколько десятков тысяч севастопольцев, наделивших Алексея Чалого статусом «народно избранного мэра» и правом выступать от их имени.

«Я хочу сказать: то, что было 10 лет, я не могу вспомнить. Я бы покривил душой, если бы сказал, что было у меня перед глазами, в ушах и так далее, но я помню очень сильное напряжение. Мы понимали, что происходит что-то тяжёлое в Киеве. Мы понимали, что притаилась вся наша силовая структура – прокуратура, милиция, спецслужбы, потому что они тоже были с народом, но приняли решение не мешать происходящим событиям. А когда грянуло «Вставай, страна огромная», люди просто зарыдали. Никто не знал, что будет, как будет, кто такой Чалый. Но, тем не менее, сразу же стали записываться в отряды самообороны. Было состояние тревожной приподнятости», – подчеркнул Володин.