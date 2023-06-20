СВО будет идти весь 2023 год, это утверждено – полковник

Владимир Гладков .  
20.06.2023 18:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Поскольку задачи СВО далеки от решения, вооружённое противостояние на Украине закончится не раньше 2024 года.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку задачи СВО далеки от решения, вооружённое противостояние на Украине закончится не раньше 2024...

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«Мы до следующего года ещё воюем на Украине?», – поинтересовалась ведущая.

«Коллегия Министерства обороны РФ 2022 года декабря месяца. По ней абсолютно чётко ясно, что на весь 2023 год запланирована Специальная военная операция.

Просто курвятник, которому нужны эмоциональные качели, то её заканчивает, то ещё не заканчивает. У нас разговор идёт, что задачи СВО не решены – сфига ли их кто решил, она ещё идёт. Что, объявили её окончание? Задача разрешения от ребёнка не решена, женщина только на третьем месяце беременности.

СВО будет идти весь 2023 год минимум, это чётко понятно из Коллегии», – сказал Трухан.

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