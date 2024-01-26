«СВО далеко не закончена» – в Москве ждут «битву за воздух» против F-16

Владимир Гладков.  
26.01.2024 23:51
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Без западной помощи запасов украинской армии хватит не более чем на месяц войны с Россией.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил политолог Андрей Суздальцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Без западной помощи запасов украинской армии хватит не более чем на месяц войны с...

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«Украинская армия может действовать в независимом формате от двух до четырёх недель. Сказать, что там все совершенно несчастные, у них нет снарядов, закончилось снаряжение, нет денег, нельзя. Они народ запасливый, всё это рассчитывают, и будут биться до последнего.

Но всё равно две-четыре недели для них очень тяжелы. А сейчас, как мы видим, больших поставок нет, хотя они и ожидаются», – сказал Суздальцев.

Он подчеркнул, что Киев и Запад возлагают большие надежды на F-16, польза от которых должна проясниться уже этим летом.

«У Запада большая надежда хоть как-то приостановить разгром украинской армии. И они эти варианты ищут, они пытаются опрашивать наших, российских экспертов, интересуются настроениями, что мы думаем о мире.

Но конечно, мы прекрасно понимаем, что для нас СВО далеко не закончена, эту проблему надо снимать.

Понятно, что на суше разбить нашу армию невозможно, нет таких сил на планете. Это наша реальная победа – мы сдержали армию НАТО, не дали ей добиться.

Но мы ждём F-16. Это апрель-май месяц. А летом начнётся бой за воздух. Но скажу, что там очень большие надежды на F-16», – подытожил политолог.

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