«СВО далеко не закончена» – в Москве ждут «битву за воздух» против F-16
Без западной помощи запасов украинской армии хватит не более чем на месяц войны с Россией.
Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил политолог Андрей Суздальцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Украинская армия может действовать в независимом формате от двух до четырёх недель. Сказать, что там все совершенно несчастные, у них нет снарядов, закончилось снаряжение, нет денег, нельзя. Они народ запасливый, всё это рассчитывают, и будут биться до последнего.
Но всё равно две-четыре недели для них очень тяжелы. А сейчас, как мы видим, больших поставок нет, хотя они и ожидаются», – сказал Суздальцев.
Он подчеркнул, что Киев и Запад возлагают большие надежды на F-16, польза от которых должна проясниться уже этим летом.
«У Запада большая надежда хоть как-то приостановить разгром украинской армии. И они эти варианты ищут, они пытаются опрашивать наших, российских экспертов, интересуются настроениями, что мы думаем о мире.
Но конечно, мы прекрасно понимаем, что для нас СВО далеко не закончена, эту проблему надо снимать.
Понятно, что на суше разбить нашу армию невозможно, нет таких сил на планете. Это наша реальная победа – мы сдержали армию НАТО, не дали ей добиться.
Но мы ждём F-16. Это апрель-май месяц. А летом начнётся бой за воздух. Но скажу, что там очень большие надежды на F-16», – подытожил политолог.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.