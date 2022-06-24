СВО до Киева доведет. Остановиться на Донбассе не получится

Новости Украины

Вчерашний день принес важное известие с донбасского фронта: МВД ЛНР заявило, что полное блокирование Лисичанска и Северодонецка с переходом оперативного окружения в полноценный «котел» станет фактом максимум в течении недели. Аналогичные прогнозы – о возможной потере Украиной Лисичанска в течение нескольких дней – делает и американский Институт изучения войны.

Таким образом, оптимистический для РФ прогноз состоит в том, что одна из трех решающих битв за Донбасс – полное освобождение ЛНР – может состояться уже в первой декаде июля.

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Но это еще не финал боев на Донбассе, наоборот, после этого они вступят в свою наиболее кровопролитную и решающую стадию – ведь впереди штурм наиболее укрепленных и густонаселенных агломераций Славянска-Краматорска на севере и Авдеевки на юге.

И только после этого, разбив ВСУ в этих двух крупных наступательных операциях и выйдя на админграницы бывшей украинской Донецкой области, можно будет говорить в целом о победе в битве за Донбасс.

Военные эксперты расходятся во мнениях относительно временных рамок этой операции, однако оптимисты указывают на конец августа – очередную годовщину Иловайского «котла», как на возможную реперную точку знаменующую собой полное освобождение Донбасса.

И вот тут – в самом конце лета – начале осени – перед Россией возникнет вилка решений, о которой наблюдатели пока еще робко и на дальних подступах говорят уже сейчас. Во весь рост встанет вопрос, интересующий многих: когда же закончится СВО.

На самом деле вопрос этот не праздный, а абсолютно логичный. Ведь одно дело – уверенно заявлять, что Россия не гонится за сроками, и Россия может воевать сколь угодно медленно и долго – пока не добьется результатов и не выполнит подставленных перед СВО задач. И совсем другое дело – наконец-то внятно сформулировать эти самые, туманные пока что цели и задачи, которых российские власти хотят достичь в результате успешного завершения СВО. Как и то, что именно считать успехом и по каким параметрам его измерять.

Наличие ответа эти вопросы прояснит и более прикладные материи. Такие, например, как способность России вести долгосрочную войну, мотивация участия в боевых действиях военных и поддержка СВО в обществе. Нет, конечно, с формальной точки зрения все вроде бы ясно и так: демилитаризация, денацификация, признание Крыма и независимости ЛДНР, что я там еще забыл из списка? Проблема в расшифровке этих слишком уж общих понятий, чтобы были ясны конкретные механизмы и параметры их достижения.

Взять, к примеру, демилитаризацию. Ведет ли дальнейшая эскалация боевых действий к этой цели? Очевидно, что нет, поскольку рутинизация конфликта тянет за собой все большее вооружение Украины со стороны Запада, накачивание киевского режима всеми видами оружия, включая и такое, о котором он, до начала СВО даже и помыслить не мог.

Тут уместно процитировать военного эксперта Владимира Орлова:

«Основная задача этой специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, это не боевой спарринг на урбанизированном ландшафте с ВСУ и нацбатами. Главная задача, это уничтожение политической, финансовой и прочей региональной элиты этого киевского режима, которая по своей сути и является той сущностью, которая определяет бытие этой территории. Не будет киевского режима и той политической опоры, на которой он стоит, не будет и причин для боевого спарринга с СВУ. Они сами разойдутся по домам».

То же самое – и с денацификацией. Много раз уже повторен тезис о том, что единственно возможный путь к достижению этой цели – ликвидация нынешнего украинского режима с последующей зачисткой и обнулением обслуживающей его политико-идеологической и медийной надстройки.

Повторю – полная ликвидация и зачистка, а не мирный договор и раздел на сферы влияния, типа это – нам, а это – нацистам. Задача ведь не в том, чтобы отжать у нацистов кусок земли, а в том, чтобы ликвидировать нацистскую угрозу под боком у России в принципе.

Та же история – со статусом Крыма и ЛДНР, а теперь уже и других освобожденных в ходе СВО территорий. Фактический контроль над Крымом и Донбассом Россия имела и до 24 февраля. И в этом смысле овчинка будет стоить выделки лишь в том случае, если Москва добьется от Киева юридического отказа от суверенитета над этими землями, который станет в дальнейшем основанием для отмены антироссийских санкций. А иначе – Zачем?

В этом смысле совершенно прав Лавров, когда он говорит в интервью БелТВ, что отвоеванное – не возвращается.

Вот эта цитата в полном виде:

«Когда же они соизволят обратиться к нам с предложением возобновить дипломатический процесс, о чем, как я понимаю, европейцы их настоятельно просят, но англосаксы не разрешают этого сделать, будем смотреть, какая ситуация сложилась «на земле» – там освобожденные районы, и у большинства населения даже мысли нет опять возвращаться под контроль неонацистских властей или властей, всячески потакающих неонацизму».

Смысл сказанного Лавровым становится более понятен, если учесть циркулирующие сейчас в информпространстве намеки на август-сентябрь, как реперную точку выхода из острой фазы военного конфликта, после которой будет предпринята очередная попытка склонить Украину к переговорам. Возможен ли такой поворот в сюжете? Скорее всего, да.

Насколько такая попытка будет успешна – зависит от многих факторов, но лично я не верю в успех подобного рода односторонних хотелок. Просто потому, что они не учитывают стратегию второй стороны.

Вот, допустим, Москва освободила Донбасс, вышла на границы Днепропетровской области и… И дальше что? У Украины закончилось пушечное мясо? – нет. Украина прекратит обстрелы освобожденного Донбасса уже с новых плацдармов? – тоже нет. А значит, сама логика процесса будет вынуждать идти дальше вглубь украинской территории, создавая вокруг Донбасса зону безопасности. И совсем не факт, что такой ход вещей не доведет русских до самого Киева.

Потому что, кроме обеспечения безопасности Донбасса, встанет вопрос обеспечения безопасности Херсона. А это – решение вопросов Очакова и Николаева. Вопрос безопасности острова Змеиный, нефтепромыслов вокруг него и шире – Крыма – это уже Одесса.

Ну и вопрос безопасности северного российского приграничья от диверсионной войны со стороны Украины, в ходе которой уже погибли российские пограничники, расстрелянные на днях украинской ДРГ. Решение этой задачи диктует занятие еще трех приграничных областей – Харьковской, Сумской и Черниговской.

Повторюсь – все это – не хотелки мамкиных империалистов, делящих Украину не поднимаясь с дивана, а сугубо практические, если хотите, утилитарные задачи обеспечения российской национальной безопасности. Причем – в минимальном, что называется «эконом-формате».

Потому что есть еще угрозы более глобального плана. Тревожные звоночки из Калининграда и Приднестровья, не сходящая с повестки дня угроза втягивания в конфликт Польши и Белоруссии – все это – при затягивании СВО рискует поставить Россию в будущем перед угрозой войны сразу на несколько фронтов.

Так что желающие заморозить конфликт по линии разграничения по принципу «куда дошли» – пускай трижды подумают. Потому что в условиях нерешенности противоречий и причин ее вызвавших, война не исчезнет с горизонта как страшный сон, и воевать все равно придется – только потом.

И – возвращаясь к идее выхода из СВО с новой попыткой склонить Украину к переговорам. Ключевой изъян подобных хотелок в том, что люди, их продвигающие, не дают ответа на простой вопрос: а что делать, если Украина НЕ ЗАХОЧЕТ склоняться к переговорам?

Как по мне, ответ на этот вопрос вполне очевиден, но он явно не устроит борцов за немедленный мир во всем мире: жать до упора – до тех пор, пока киевский режим силою объективных обстоятельств не признает себя побежденным или его западные хозяева не сочтут сопутствующие потери неприемлемыми.

Пока же ничего из этого нет. Все западники – от Джонсона и Борреля до Столтенберга и даже каких-то упоротых немецких генералов – в унисон говорят о необходимости победы над Россией на поле боя и о готовности к длительной войне на украинском ТВД, О том, что такая война может продлиться несколько лет. И да, HIMARS уже в Киеве.

Иначе говоря – и это уже выводы из всего вышенаписанного – без нанесения полного военного поражения ВСУ о победе на украинском фронте говорить невозможно. И только военное поражение Украины даст возможность поставить на повестку дня вопросы политического урегулирования. Все остальное – лукавые попытки пролезть «в пекло поперёд батьки».