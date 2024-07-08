СВО добралась до всех – даже западноукраинские «ястребы» перекрасились в «голубей»

Вадим Москаленко.  
08.07.2024 15:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Западная Украина, Сюжет дня, Украина


Даже проживающие на западной Украине русофобы больше не хотят продолжать войну против России, потому что в опасности оказались они сами.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый в РФ за призыы убивать российских журналистов на Донбассе украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже проживающие на западной Украине русофобы больше не хотят продолжать войну против России, потому...

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«У нас в обществе дискурс о заморозке не то что запущен, а кочегарится полным ходом. Этот дискурс уже воспринимается людьми более-менее позитивно.

У меня знакомые на Западной Украине, которые топили за войну до победного конца, как только вопрос встал о мобилизации их детей, то вот уже месяц, как поменялась риторика. Потому что одно дело – кричать, когда тебя не касается; а другое дело – когда касается тебя, и твоих близких», – сказал Романенко.

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