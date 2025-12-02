Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Единственным условием окончания СВО должна быть полная капитуляция киевского режима.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил политолог Леонид Доброхотов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Убежден, и об этом говорит, кстати, президент, что решающим условием является наше активное и успешное продвижение боевых действий. Мое глубокое убеждение состоит в том, что, если от киевского режима нынешнего останется какая-нибудь, хотя бы остатки где-нибудь Черниговской области, это все равно будет опасность для России. Я глубоко убежден, что это должна быть опять полная и безоговорочная капитуляция этого режима, его просто не должно быть», – заявил Доброхотов.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный (сейчас – самый рейтинговый политик среди одурманенных антироссийской пропагандой украинцев) накануне заявлял о возможности долгосрочного перемирия без капитуляции.

«Война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой», – писал он.

То есть, если ранее в Киеве и на Западе угрожали разгромом России и хаосом в Москве в результате санкций, то теперь согласны на «похабный мир» – понимание неизбежности капитуляции не пришло.

При этом находящийся в Лондоне Залужный (и это явно подсказано британцами) давал понять – России дорого обойдется отказ от замирения с бандеровцами (надо понимать, речь идет об ударах вглубь РФ, диверсиях, терактах).