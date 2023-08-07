«СВО – это антиколониальная война против Запада» – поэтому и Африка поднялась

Российский бизнес до недавних пор сам находится в колониальной зависимости, чтобы выступать самостоятельным игроком на рынках Африки. В этом плане СВО – это антиколониальная война против Запада, что делает африканские страны ее участником.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил военный эксперт, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мы, собственно, и не заходили раньше – у нас, как таковой, отечественный бизнес только в прошлом году начал формироваться. Именно – коренной, национальный бизнес. Не тот, который как бы с российской юрисдикцией и собственниками в офшорах, а собственники которого связывают свой бизнес и свое место проживания и судьбу своих потомков в единой стране. Это важный момент, которого раньше не было до 2022 года. Мы сами вырываемся из экономического колониализма, этих экономических пут, которыми нас обложили с 1991 года. Собственно, поражение Советского Союза было экономическим изнутри, и даже не столько заслуга Запада в этом, сколько мы сами себя угробили», – пояснил он.

«Это отдельная история, но когда по факту мы рухнули, и Запад этим воспользовался, сформировал отчасти правовое поле, то есть правила игры, которые были ему на пользу, плюс сформировал внешнеэкономическое поле, которое задавало логику развития нашего бизнеса. И именно в таком компрадорском стиле – здесь вы зарабатываете, а там вы тратите и отдыхаете. И вот, перелом у нас начался в 2022 году. Собственно, СВО – это, по сути, антиколониальная война против Запада, и это отчасти дополнительный бонус для Африки. То есть – они это видят, потому что у них схожие процессы. Они точно так же в подчинении объединенного Запада именно экономическими связями. И они рады бы вырваться, но там счета предприятиям заморозили, поставки, контрагенты и все. Грубо говоря, есть там этот рудник, ты можешь там экспортировать какое-то сырье, в котором содержится палладий, но ты его физически в чистом виде не повезёшь, не добудешь, не сможешь продать. А у тебя никто не покупает, никто не вывозит, потому что логистическая компания наложила санкции, порт наложил санкции, вся цепочка наложила санкции, а куда деваться?», – рассудил Васильев.

Кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов подчеркнул исторические параллели – когда-то в самих США причиной Гражданской войны стало желание выйти из рамок интеграции в мировую экономику.

«На самом деле, как это ни странно звучит, но опять же, историческая ирония – это похоже на ситуацию с самим Соединенными штатами, только в эпоху Гражданской войны. Потому что, в принципе, южные штаты – это был как раз такой вот вариант, когда небольшая элита южных штатов, хорошо образованная, мы ее знаем по литературе, по этим особнякам, профессиональным военным, которые были тесным образом интегрированы в так называемую мировую экономику. В Британскую империю поставляли этот хлопок, рабы-гномики копали, все один в один. И это всё в каком-то смысле очень качественно работало, и можно было говорить, что США встроены в мировую экономическую систему, и значительная часть людей получает от этого большие прибыли. Более того, можно было сказать, что эти черные люди, которые работают на плантациях, гораздо лучше здесь себя чувствуют, нежели бы они там жили в своей дикости в Африке. Совершенно четкий аргумент, который еще недавно мог использоваться в правых публикациях», – отметил эксперт.

«А тут какие-то янки вдруг решили взорвать эту самую мировую систему и построить какую-то свою собственную экономику, которая не будет никаким образом интегрирована в мировую. И она не была интегрирована, вплоть чуть ли не до середины XX века, если не считать сельскохозяйственные поставки. А так только после войны уже всё началось. До этого они всё строили для себя, по большому счёту, и для соседей. И вот как бы мы видим результат. А так бы сидели интегрированные в мировой экономику с рабами и хлопком», – заключил Тихонов.