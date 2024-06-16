СВО и разочарование в зеленой энергетике подняли цены на уран на сотни процентов – Bloomberg

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Цены на уран за последние несколько лет лет выросли на 233% – в разы больше, чем на литий, медь, серебро и золото, пишет Bloomberg.

Резкое подорожание урана является следствием того, что многие страны решили снова развивать атомную энергетику, от которой планировали отказаться, планируя «зеленый переход». Однако надежды на зеленую энергетику оказались преждевременными.

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Удорожание урана, пишет агентство, повлияло и на фондовый рынок: стоимость некоторых горнодобывающих компаний в Канаде, где есть богатые урановые месторождения, за последние четыре года выросла более чем на 400%.

Канадские компании запускают новые проекты, наращивают мощности работающих и восстанавливают заброшенные шахты.

Спрос на уран резко упал после крушения на японской атомной электростанции Фукусима в марте 2011 года. Сейчас в мире строится 61 АЭС, еще 90 проектов находятся в стадии планирования. Кроме того, обсуждается возможность возобновить работу более 300 закрытых станций.

Спрос на уран увеличивается со стороны Китая, Индии, Японии, США и Европы. По оценкам президента аналитической компании TradeTech Треви Клингбилл, спрос на уран может превысить предложение на 100 млн фунтов ($128 млн) в 2030-х годах.

Спрос со стороны ядерных реакторов, по прогнозам, превысит предложение к 2040 году.

В расширении ядерной энергетики, отмечает агентство, лидируют Китай и Индия.

Дефицит урана также усугубляется из-за разрыва связей с Россией, которая до войны поставляла необработанный и обогащенный уран для многих АЭС в Европе и других частях мира. США сейчас полностью запретили использование российского урана. Более половины мирового урана сейчас поставляют Казахстан и Канада – 40% и 21% соответственно.